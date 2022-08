El presidente Alberto Fernández afirmó este miércoles que la Argentina «tiene una oportunidad histórica y única» en materia de producción de gas, al encabezar en la localidad bonaerense de Salliqueló la firma de contratos para la construcción del gasoducto Presidente Néstor Kirchner y manifestó que «no queremos nunca más» que «las tarifas en la Argentina estén dolarizadas».

«Tenemos una gran oportunidad como país; podemos convertirnos en proveedores de gas en todo el mundo», dijo el mandatario en el acto, acompañado por los ministros de Economía, Sergio Massa, y de Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro; los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Omar Gutiérrez (Neuquén), el vicegobernador de Río Negro, Alejandro Palmieri y los funcionarios del área de Energía.

En su primera etapa, la obra permitirá incrementar la capacidad de transporte en 24 millones de metros cúbicos (m3) de gas diarios para reemplazar la importación de combustibles y se extenderá a lo largo de 558 kilómetros con una inversión estimada en U$S 1.500 millones.

La obra conectará la zona de producción de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en la localidad de Tratayén, en Neuquén, y permitirá ampliar un 25% la capacidad del sistema de transporte de gas natural y ayudará a desarrollar la producción creciente en el yacimiento.

El Presidente remarcó que el gasoducto es «una obra fundamental», destacó que actualmente se registra un «récord de producción de gas en la historia argentina» y dijo que el país «tiene el insumo central que ha sido declarado por la Unión Europea como energía de transición hacia las energías renovables».

«No queremos que las tarifas en la Argentina estén dolarizadas. Nunca más las tarifas dolarizadas. Tenemos nuestro gas que podemos distribuir y que los argentinos nos paguen en pesos, a precios razonables», sostuvo el primer mandatario durante el acto, en el que destacó que la obra del gasoducto «le hace falta a la Argentina, no al Gobierno de Alberto Fernández».

Asimismo, aseguró: «Tenemos un futuro próspero que no debemos desaprovechar y por eso debemos trabajar todos unidos, tanto empresarios, funcionarios y trabajadores».

«Tenemos que transformar nuestros recursos en riqueza y desarrollo»

En el acto también habló el ministro de Economía, quien coincidió en cuestionar la política energética y la inversión en infraestructura de Cambiemos al señalar que «nos hubiéramos ahorrado la mayoría de los U$S 4.100 millones que nos costó la guerra si este gasoducto ya se hubiese hecho, porque estarían fluyendo más de 11 millones de metros cúbicos de gas desde Vaca Muerta» y remarcó que «esa es la importancia estratégica de este gasoducto».

Massa agregó que «el Estado garantiza que tiene los fondos para sostener esta obra» que «nos va a permitir el año que viene ahorrar 1.300 millones de dólares en importación» y «además significa empleo con casi 10 mil puestos de trabajo».

«Hoy estamos firmando el contrato del primer tramo, esperemos que en no más de 30 días estemos licitando la ingeniería del segundo», dijo.

El jefe del Palacio de Hacienda enfatizó que los argentinos «tenemos que transformar nuestros recursos en riqueza y desarrollo», además de remarcar que «la energía es uno de los cuatro grandes jugadores de la economía mundial con la agroindustria, el conocimiento y los minerales».

«Nuestro día a día nos impide ver qué está pasando en el mundo», advirtió al hablar en la localidad bonaerense de Salliqueló, en el acto de firma del contrato para la construcción del gasoducto, en referencia a los cortes en el suministro de gas y electricidad en varios países de Europa, en «un escenario que tiene precios para los países».

Al respecto, manifestó que «la guerra le está costando a todos los países del mundo en términos económicos y en términos energéticos», y en ese sentido se preguntó «cómo nos hubiese ido si este gasoducto ya estuviese hecho, si esos 11 millones de metros cúbicos por día de mínima hubiesen estado hoy al servicio de los argentinos».

«En estas horas en que se discute la situación de las reservas del Banco Central, quiero contarles cuál ha sido el impacto en esas reservas la importación de energía», continuó, para pasar a referirse a las prioridades fijadas por el presidente Alberto Fernández.

Massa indicó que «entre dejar salir un poco más de reservas o cortar el gas y la luz», el Gobierno tuvo «la decisión de soltar un poquito de reservas, pero garantizar a los argentinos que pudieran tener calefacción, la computadora o las máquinas de las empresas funcionando».

«Era importante que ese crecimiento de la economía y esa generación de empleo no se detuvieran», explicó.

En otro orden, el ministro recordó que la construcción del gasoducto «si financia en parte con el Aporte Solidario Extraordinario de 2020», y que el Estado «garantiza los fondos para sostener la obra».

«Estamos cerca de llegar a la soberanía energética»

Por su parte, Kicillof precisó que «los datos marcan que desde que se recuperó YPF en 2012 hasta el 2015 las reservas de petróleos subieron un 15% y el gas un 40%. Desde 2016 al 2019, en la época de Macri, cayó un 10% y el gas bajó un 30% porque dejaron de invertir».

«Hoy estamos firmando el gasoducto que no construyó, no planificó y no invirtió el anterior gobierno que interrumpió la inversión en escuelas, hospitales, rutas y también en infraestructura energética y eso lo estamos pagando», remarcó el gobernador bonaerense.

En esa línea, Kicillof señaló que «estamos cerca de llegar a la soberanía energética nacional porque nosotros recuperamos y revivimos Vaca Muerta, pero ahora no hay como transportarlo porque no se hizo este gasoducto».

«A través de este gasoducto vamos a poder autoabastecernos, también exportar energía, pero además vamos a garantizar valores razonables a los hogares y la industria», dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires y manifestó que «no tiene sentido ser productor de energía y pagar los valores a precios internacionales».

En el acto también estuvieron la flamante secretaria de Energía, Flavia Royón; el presidente de Energía Argentina (Enarsa), Agustín Gerez; el intendente de Salliqueló, Juan Nosetti; y dirigentes locales, destacados por el Presidente en el cierre de su discurso.

La obra

La firma de los contratos se hará en Salliqueló, punto de llegada de esta primera fase del ducto que partirá desde Tratayén, zona donde se concentra la producción de gas de Vaca Muerta.

Las constructoras que resultaron adjudicatarias de la obra civil del gasoducto son la UTE entre Techint y Sacde y la empresa BTU.

En tanto, Esuco construirá la planta compresora Mars 100 en la cabecera del gasoducto Mercedes-Cardales en la provincia de Buenos Aires y Tenaris será la proveedora de los caños.

Fuente: Télam