El presidente Alberto Fernández sostuvo este martes que en su gestión «sólo cumple con la obligación constitucional de mejorarle la vida a todos los argentinos desde una perspectiva federal», al inaugurar una ampliación del Hospital Rubén Caporaletti en el partido bonaerense de José C. Paz, donde se anunció la finalización de las primeras 2.838 obras públicas realizadas por el Gobierno nacional en todo el país.

«A mí no me tienen que agradecer nada, sólo cumplo con mi deber», dijo Fernández, quien se manifestó «orgulloso» por haber concluido esa cantidad de obras, para «mejorar la vida de todos ustedes y no de unos pocos», y lo contrastó con el Gobierno del expresidente Mauricio Macri, quien «anda explicando lo que debo hacer», pero «cerró 23.000 pymes y destruyó dos millones de puestos de trabajo».

En ese marco, reclamó a la oposición que «no nos confundan» con «una prédica constante que busca desanimarnos, hacernos bajar los brazos, sentir que está todo mal» y pidió a la población que «no se desanimen, porque ya nos mintieron demasiado».

En una fuerte crítica al gobierno anterior, Fernández sostuvo que «lo único que nos frustró a los argentinos, es ese presidente que tuvimos y que se llamó Mauricio Macri» y pidió que «ahora disfrutemos que la Argentina es otra, se pone de pie, tiene futuro y tiene un horizonte y esta vez el horizonte no nos lo van a tapar como quisieron hacer otras veces».

Durante el acto, al que asistieron el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el intendente local, Mario Ishii, Fernández señaló que la financiación de las obras del hospital se llevó a cabo «con recursos del Estado nacional», porque «es un derecho que tienen todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires a tener la mejor atención sanitaria».

Apuntó entonces a la Corte Suprema de Justicia de la Nación «que ha puesto esto en crisis porque quiere que parte de eso recursos, que el Estado Nacional tiene de la coparticipación para hacer obras como éstas, los destinemos a la Ciudad de Buenos Aires» y remarcó que, no obstante «hay que tratar de mejorarle la vida a todos, y no a unos pocos»,

El jefe de Estado recordó más adelante que el hospital «es la obra 2.838, que estamos inaugurando y que terminamos» después que «iniciamos más de 5.500 obras en la Argentina», en «todos los municipios del país sin que a nadie le preguntáramos cómo pensaban, de qué color era la camiseta que tenía puesta, porque cuando nosotros hacemos obras pensamos en ustedes, no en el que gobierna».

Según se informó oficialmente, las 2.838 obras públicas finalizadas forman parte de un total de 5.724 obras planificadas, de las cuales 2.801 están en ejecución y las 85 restantes, en circuito, con una inversión de $ 247.294 millones en el 100% de los municipios del país y la Ciudad de Buenos Aires, lo cual equivale a un promedio de 2,5 obras finalizadas por día.

Estas obras posibilitaron que 2,5 millones de personas accedieran por primera vez al agua segura y saneamiento, se intervinieron 16.422 km de nuevas autopistas, autovías y rutas, y 15.543 km de repavimentación, y se construyeron 12 Hospitales Modulares y 75 Centros Modulares Sanitarios y de Aislamiento, señala la información.

Tras elogiar la gestión de Ishii, el Presidente lo calificó como «un gran intendente que tiene una capacidad singular para hacer crecer un distrito donde es difícil crecer y donde además él quiere que en este distrito se crezca con calidad», donde «construyó mucha infraestructura» que ha hecho del municipio «un lugar maravilloso».

Al reseñar su administración, el Presidente sostuvo que «no fui yo ni fue Cristina (Fernández de Kirchner) quienes endeudamos al país en U$S 100.000 millones, no fuimos nosotros, fueron ellos que además le hicieron en tiempo récord en dos meses tiempo récord y ahora, claro, tenemos que lidiar con la deuda, tenemos que lidiar con el crecimiento»

En esa línea, señaló que: «Nosotros decidimos postergar la deuda y privilegiar el trabajo y contra todos los pronósticos que se plantearon cuando firmamos con el Fondo Monetario Internacional la realidad dice que tuvimos razón» y agregó que «yo digo estas cosas no para pelearme ni para profundizar la grieta para tener memoria, porque los pueblos que no tienen memoria, están condenados a repetirla».

«Le dijimos al FMI ‘primero me vas a dejar crecer y después voy a pagarte’ y la verdad que la Argentina en el año 2021 creció 10.3 y en el año 2022 creció casi seis puntos estos dos años, y somos el segundo país que más creció la economía después de China: creamos un millón y medio de puestos de trabajo, por lo tanto, no es verdad que ajustamos», sostuvo Fernández.

Katopodis, en tanto, detalló que «esto que está pasando hoy en José C. Paz, está sucediendo el todo el territorio del país: hoy tenemos la Argentina toda sembrada y cubierta por obra pública», y resaltó que «el Presidente tomó la decisión de que sea la obra pública la que ponga en marcha la economía de nuestro país en momentos muy duros, y que los recursos estén invertidos en mejorarle la vida de los argentinos».

En tanto, Ishii rechazó las opiniones de quienes «están planteando dicen que la situación social del país está muy mal» y afirmó que por el contrario «la gente consigue trabajo, mano de obra hay, vamos para adelante porque la Argentina está levantando a pesar del desastre que dejó Macri, que endeudó el país como nadie y se robaron la plata, que devuelvan la plata, hay que ir a buscar donde dejaron los recursos».

Fuente: Télam