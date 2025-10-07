Un empleado posadeño se llevó 195.732.368 pesos con el primer premio de la Quiniela Poceada Misionera en la noche de este sábado 4 de octubre. Fue en el Sorteo 4518 y el ganador confeccionó su ticket en la Agencia N° 212 de la capital provincial.

Emocionado, contó que juega esporádicamente y que el domingo se sentó a tomar uno mates en compañía de su esposa, cuando recordó que debía controlar el ticket jugado el día anterior, “que es siempre el mismo, con las fechas de cumpleaños de mi familia”.

Añadió que al ingresar a la página del IPLyC “hice una mirada rápida y vi que había varios números míos, entonces le pedí a mi esposa que me pasara el cupón. Ella punteaba, mientras le cantaba los números. Ese sí constante hizo que mi corazón se acelerara. Al finalizar, me dijo que había acertado siete, pero volví a revisar y ¡eran ocho los puntos!. ¡Sacamos!, grité yo, que siempre estoy haciendo planes para el mañana, y ese día llegó”.

Agregó que el último mate “me quedó atravesado en la garganta, y empecé a temblar. Me puse feliz, chocho, mientras en mi cabeza pensaba todo lo que podría llegar a hacer con este dinero, que era una oportunidad única”.

Finalmente, decidieron entre todos que “lo primero será poner las cosas en orden, dejar las cuentas en cero, disfrutar en familia y llevar a cabo un proyecto que venía madurando desde hace mucho tiempo”.

El pozo estimado para el sorteo de este martes 7, es de 35.330.000 pesos.