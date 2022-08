El Intendente de Posadas, Leonardo Stelatto, felicitó y despidió este miércoles a Marcos González, jugador de Beach Voley de la Escuela Municipal. El deportista se incorporará a la Selección Argentina en los próximos días para competir en el Mundial U19, que este año se disputará en la ciudad de Dikili de Izmir (Turquía), del 14 al 19 de septiembre.

Marcos se proyecta como una verdadera promesa, una ‘joya’ del Beach Voley local. Su comienzo en este deporte se remonta a un año atrás, cuando unos amigos -con quienes compartía una tarde de teres en la Playa Costa Sur-, lo invitaron a sumarse y jugar de manera recreativa.

Pero esto sucedió ante la mirada atenta de Cecilia Melgarejo (profesora de la Escuela Municipal) que lo invitó a incorporarse al equipo. Por fortuna, González no dudó, aceptó el ofrecimiento y con mucho esfuerzo y compromiso se sumó a los entrenamientos; sin imaginar su futuro de selección.

Salía de la escuela en Candelaria, volvía rápidamente a su casa y sin perder tiempo, se encaminaba directo a entrenar. Tanto era su afición, que cuando no tenía actividades escolares, hacía doble turno sin pensarlo. Su potencial fue notorio y empezaron a llegar las competencias.

Con el correr de los meses, Marcos González y su par, Facundo Doval, ambos alumnos de la Escuela Municipal, se convirtieron en la segunda dupla a nivel nacional, -detrás de los mendocinos, Ramiro Sancer y Agustín Moyano-. Tras ganarse el reconocimiento, Marcos y Ramiro fueron convocados para entrenamientos intensivos en la ciudad de Rosario.

Finalmente, al joven misionero, ferviente promesa del deporte local y nacional, le llegó la convocatoria para representar a la Argentina en el país asiático: “La verdad fue impresionante todo lo que pasó en tan solo un año. El sacrificio invertido en todo este tiempo, me sirvió para llegar a donde estoy”, resumió Marcos.

Sobre sus sensaciones por la convocatoria, expresó que está “muy contento de poder representar a la Argentina, me queda una semana más para seguir entrenando y conseguir estar al cien por cien y llegar a lo más alto”. También aclaró que mantiene las expectativas bajas: “Quiero viajar y dar lo mejor de mí, no quiero ir con las expectativas muy altas y encontrarme allá con algo que me pueda bajar”, reconoció el atleta.

Melgarejo, quien fue la encargada de sus primeros pasos, cuenta que “todavía no podemos creer lo de la convocatoria al mundial, él fue evolucionando de manera constante por la perseverancia y el sacrificio. Es mucho el esfuerzo que hizo para poder lograr esto”, expresó la entrenadora.