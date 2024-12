El presidente Javier Milei prometió reducir un 90% la cantidad de impuestos. Al analizar la recaudación que informa ARCA, aparecen 10 impuestos claves y luego cifras globales para «internos coparticipados» y «otros coparticipados» que son 33 gravámenes nacionales con una recaudación individual muy escasa.

La Nación, provinciales y municipios suman 155 tributos en 2024, según un estudio publicado por IARAF, y los tributaristas esperan que un acuerdo federal sobre la Ley de Coparticipación logre que desaparezcan también impuestos de las jurisdicciones subnacionales.

ARCA, exAFIP: cuáles son los impuestos que sí recaudan

Los impuestos nacionales que explican el grueso de la recaudación son los siguientes:

1. IVA: de enero a noviembre, recaudó $ 38.552.000

2. Impuesto a las Ganancias: ingresaron en el período $ 23.509.000.

3. Seguridad social: recaudó $ 25.601.162 en 11 meses.

4. Impuesto al cheque: ingresaron $ 8.402.300 desde enero.

5. Derechos de exportación: recaudaron $ 5.438.640 entre enero y noviembre.

6. Derechos de importación: desde principios de año, ingresaron $ 3.420.873.

7. Impuesto sobre los Bienes Personales: al sumar los meses en los que se ingresó al REIBP que adelantó el tributo por 5 años, recaudó $ 2.196.440. Pero disminuye fuertemente los próximos años.

8. Impuesto PAIS: recaudó $ 2.073.815 desde enero, pero desaparece este mes.

9. Impuesto a los combustibles: $ 290.603 en el mes.

10. Monotributo: no aporta una recaudación relevante y ARCA no la informa, pero no parece probable que desaparezca.

Alberto Mastandrea, de BDO Argentina, considera que el 90% de la recaudación solo se explica con el 10% de los impuestos, si se toman todas las jurisdicciones.

Entre los troncales está el IVA, lo que hace que nuestro sistema tributario sea regresivo, porque paga más proporcionalmente con base en sus ingresos el que menos tiene.

Después vienen el Impuesto a las Ganancias y los impuestos al trabajo. También el impuesto al cheque, que es altamente distorsivo. Y los derechos a las exportaciones, que deben eliminarse toda vez que es un tributo que no existe en ninguna economía del mundo.

Qué impuestos pueden desaparecer tras el anuncio de Javier Milei

La información de ARCA sobre recaudación engloba 33 impuestos en las categorías «Internos coparticipados», que el mes pasado recaudaron $ 303.828, y «Otros coparticipados», con $ 23.120 mensual.

«Obviamente, entre los eliminados tienen que estar los más distorsivos, retenciones y cheque, pero el peor impuesto es provincial el Impuesto sobre los Ingresos Brutos», sostiene César Litvin, del estudio Lisicki, Litvin & Asoc.

Para Mastandrea, entre los impuestos que existen y no aportan a la recaudación tenemos, entre los más importantes, ciertos impuestos internos, como al cigarrillo, a los juegos de azar o a los combustibles.

Los 33 impuestos que cobra Nació, aportan poco y JAVIER MILEI QUIERE ELIMINAR

Un análisis de IARAF muestra que la Nación cobra 46 impuestos en 2024. Entre los que aportan poco a la recaudación figuran los siguientes:

Impuestos sobre los juegos de azar

1. Gravamen de emergencia sobre premios de determinados juegos de sorteos y concursos deportivos.

2. Impuesto específico sobre la realización de apuestas.

3. Impuesto indirecto sobre apuestas online.

Gravámenes sobre los servicios públicos

4. Impuesto a la energía eléctrica.

5. Impuesto a la telefonía celular y satelital.

6. Recargo al gas natural.

7. Fondo Fiduciario para subsidios de consumos residenciales de gas.

8. Tasa de abonados de telecomunicaciones.

9. Fondo fiduciario del servicio universal de telecomunicaciones.

10. Tasa de control, fiscalización y verificación a las telecomunicaciones.

Qué pagan los combustibles

11. Impuestos sobre los combustibles líquidos.

12. Impuesto al dióxido de carbono.

Tributos sobre los cigarrillos

13. Impuesto adicional de emergencia sobre cigarrillos.

14. Fondo especial del tabaco.

15. Impuesto a los tabacos.

Imposición a los espectáculos

16. Impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos.

17. Impuesto a los videogramas grabados.

18. Impuesto a los servicios de comunicación audiovisual.

Lo que tributan las bebidas

19. Impuesto a las bebidas alcohólicas.

20. Impuesto a las cervezas.

21. Impuesto a las bebidas analcohólicas, jarabes, extractos, concentrados y agua mineral.

Qué se cobra sobre autos y otros bienes

22. Impuesto a los objetos suntuarios.

23. Impuesto a los vehículos automotores, motos y embarcaciones.

24. Impuesto a las embarcaciones y aeronaves de recreo o deportes.

25. Impuesto a los productos electrónicos.

Los gravámenes por viajes

26. Impuesto a los pasajes al exterior (Fondo Nacional de Turismo).

27. Tasa de seguridad ANAC.

28. Tasa de seguridad de aviación.

29. Tasa de uso aeroportuario.

30. Tasa de Migraciones.

Otros tributos

31. Impuesto a seguros.

32. Contribución especial sobre el capital de las cooperativas.

33. Tasa de estadística.

Qué dijo Javier Milei sobre los impuestos provinciales

«El principal anuncio de Milei es que devolverá a las provincias competencias fiscales. Esto implica eliminar o modificar la coparticipación federal. De esta manera, los impuestos directos, como Ganancias, tendrán que ser recaudados por las provincias», indica Litvin.

«Respecto de lo que dice sobre derogar impuestos nacionales, el Gobierno tendrá que hacer los cálculos finitos para no generar problemas fiscales», considera.

«El régimen impositivo argentino no da para más; hay más que 150, y algunos que se superponen, como el IVA, Ingresos Brutos y las tasas municipales, y las provincias y municipios gastan sin ninguna austeridad lo que reciben por coparticipación», remarca.

«Con esta propuesta, vamos a tener federalismo más puro y competencia entre provincias y municipios; se va a dar la misma competencia que se da hoy en EE.UU., donde los estados compiten a través de los impuestos para que la gente viva y gaste en ellos», afirma.

Qué tributos provinciales son los peores

Entre los impuestos provinciales que deberían desaparecen, se destacan, entre otros:

Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Impuesto a los sellos.

Impuesto a la herencia de la provincia de Buenos Aires.

Impuesto a los combustibles derivados del petróleo.

Fondo provincial sobre los servicios públicos.

Impuesto al ejercicio de profesiones liberales.

Derecho de uso y consumo de agua, que incluye: «Canon de riego».

Impuesto a las loterías, rifas, concursos, sorteos y juegos de azar

Impuesto a las actividades de Turf.

Impuesto a la carga y descarga en puertos.

Cuáles son los tributos municipales bajo la lupa

Muchos municipios cobran supuestas tasas que son verdaderos impuestos y se superponen con los nacionales y provinciales, por tener la misma base imponible. Entre ellos se cuentan:

Canon por la concesión de servicios públicos.

Contribución que incide sobre la instalación y suministro de gas natural.

Contribución sobre instalación mecánica y suministro de energía eléctrica.

Derecho de abasto, matadero e inspección veterinaria.

Derecho de amarre en el puerto municipal.

Derecho de extracción de áridos.

Derecho por matrícula.

Derecho por ingreso sin cupo al puerto.

Derecho por turista extranjero.

Derechos de la estación terminal de ómnibus.

Derechos de registro de estructuras de telecomunicaciones.

Derechos de verificación de estructuras de telecomunicaciones.

Derechos por control bromatológico y salubridad.

Derechos por inspección técnica de vehículos.

Derechos por ordenamiento del tránsito.

Derechos por publicidad y propaganda.

Ecotasa.

Impuesto al terreno baldío.

Libreta sanitaria por la actividad económica.

Tasa aeroportuaria municipal.

Tasa al combustible.

Tasa de embarque.

Tasa por comercialización de envases no retornables y afines.

Tasa por defensa del consumidor.

Tasa por inspección de seguridad e higiene.

Tasa por verificación de la gestión de residuos por parte de los grandes generadores.

Tasa sobre parques industriales.

Tributo por plusvalía urbanística.

El Gobierno puede eliminar impuestos nacionales, tal como anunció el presidente Javier Milei, y también impulsar cambios en la Ley de Coparticipación Federal, para tender a ordenar los que cobran provincias y municipales.

