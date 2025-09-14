Las elecciones del pasado domingo en la provincia de Buenos Aires dejaron al peronismo ante una victoria holgada, que fortaleció la gestión de Axel Kicillof. Una de las claves para comprender el triunfo de Fuerza Patria fue el desempeño en la Primera Sección electoral, el conurbano norte, donde la boleta del peronismo unido se impuso con claridad a La Libertad Avanza, pese a que se preveía un escenario de paridad.

Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense encabezó la lista en esa sección y fue uno de los protagonistas. «Estoy solamente abocado muy temprano en seguir poniendo en marcha obras en toda la Provincia», expresó al ser consultado sobre la carrera 2027 a la gobernación. Asimismo, el funcionario de Kicillof destacó la respuesta «contundente» de los bonaerenses a Kicillof. «Milei logró que estén enojados los laburantes de una fábrica, pero también los dueños», señaló.

Al mismo tiempo, pidió que el Presupuesto que el Presidente presentará este lunes por cadena nacional incluya fondos para obras. También se refirió a la interna del peronismo: «No está permitido para ningún dirigente poner en cuestión la expectativa que la gente puso» en la unidad.

Periodista: ¿Cuál es el mensaje que las urnas le dejaron al Gobierno nacional en las elecciones bonaerenses?

Gabriel Katopodis: Hay una contundencia que deja poco para agregar. El resultado, tanto por la participación como por el voto, le pone un freno al rumbo que Milei venía planteando para el país. Ha sido contundente, sin dobles lecturas. Se le planteó al Presidente que la Argentina está mal, que él es el responsable con sus políticas de que los argentinos en estos dos años estemos todos peor. Es un Presidente y un Gobierno que ha solamente beneficiado a los multimillonarios de la Argentina y ha puesto todo el esfuerzo y toda la carga sobre los hombros de los trabajadores, de la clase media, de los jubilados. Lo que dijeron las urnas es que no queremos vivir en ese país, no queremos vivir en un país que cague a palos a nuestros jubilados, no queremos vivir en un país que les roben a los discapacitados y los destraten.

P.: ¿Qué le pareció la reacción del Gobierno a la derrota?

G.K.: Es muy grave que el Presidente siga con los vetos, porque es una señal de que va a seguir haciendo lo que a él le parece, lo que él quiere, que no encuentra límites, que de alguna manera no toma nota de lo que pasó el domingo. Si él sigue con los vetos, si presenta un Presupuesto que no exprese de alguna manera mucho de que se planteó y se decidió el domingo, es muy grave. Es un Presidente que está desconectado de lo que está pasando en la calle. El mensaje del domingo fue muy claro como para que el Presidente no entienda realmente que la reacción tiene que ser mucho más clara, mucho más inteligente. Tiene que dialogar, tiene que convocar a los gobernadores, no tendría que haber vetado estas leyes, y tiene que presentar un Presupuesto en el que haya recursos para obra pública, recursos para discapacidad.

P.: ¿Qué perspectiva tienen para la elección nacional de octubre?

G.K: Nuestra tarea es seguir convenciendo a los que no fueron a votar de la importancia de decidir, de no delegar. El que no va a votar está de alguna manera permitiendo que otro decida por él. Estamos trabajando con mucha seriedad. Las palabras del gobernador Axel Kicillof el domingo a la noche fueron de mucha mesura, de mucha prudencia, y me parece que ese es el camino que nosotros tenemos que seguir.

P.: ¿Cómo queda el liderazgo del peronismo de cara al futuro?

G.K.: Trabajamos muy duro para la unidad. Lo hicimos en septiembre y ahora hay que hacerlo en octubre. No hay dudas de que la discusión del liderazgo del peronismo es una discusión que la tenemos que dar, pero siempre y cuando estemos en contacto con las preocupaciones que tiene que tiene la gente.