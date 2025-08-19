En el marco de la Ordenanza XII-N°108, se presentó este martes la tercera edición del Parlamento de las Personas Mayores, que se llevará a cabo el jueves 17 de octubre. Esta propuesta, que se realiza desde 2023, tiene como objetivo principal impulsar la participación activa de los adultos mayores en la toma de decisiones legislativas.

El presidente del Concejo Deliberante, Jair Dib, destacó el valor de estos espacios: “Son instancias que reflejan las iniciativas de los ciudadanos y muchas de sus propuestas logran convertirse en ordenanzas. Por eso es importante que los vecinos participen”, señaló.

Los ejes del programa buscan generar espacios de diálogo, promover propuestas que fortalezcan a la comunidad y fomentar el intercambio y el trabajo en red. Los interesados podrán inscribirse hasta el 17 de septiembre.

Por su parte, la concejal Laura Traid, presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales y Desarrollo Vecinal, resaltó la importancia de este encuentro:

“Queremos fortalecer la relación entre pasado y presente. Historias valiosas que merecen ser compartidas a través de la reminiscencia, la proyección de nuevas ideas y la creación de herramientas”.

Y agregó: “Este espacio no solo permitirá reflexionar sobre sus vidas y reforzar la identidad, sino también fomentar vínculos sociales y familiares, además de brindar lecciones para las generaciones más jóvenes”.

Cronograma de actividades – Parlamento de las Personas Mayores 2025

Lema: “Presente con Historias”

Inscripciones: hasta el 17 de septiembre.

Sorteo de bancas: jueves 18 de septiembre, 11:00 hs.

Capacitaciones:

Lunes 22 de septiembre, 09:00 hs – Taller sobre funcionamiento del Concejo Deliberante, comisiones, técnicas legislativas y elaboración de proyectos.

Lunes 29 de septiembre, 08:00 hs – Charla “La soledad no deseada y conductas adictivas” y “El desafío social del envejecimiento”.

Sesión de práctica: 2 de octubre en el recinto del HCD.

Parlamento de las Personas Mayores: 17 de octubre.

