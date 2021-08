El papa Francisco consideró que «no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades», en la salida de Afganistán que terminaron este lunes Estados Unidos y sus aliados tras 20 años de ocupación, y que detonó una grave crisis en ese país ante el avance talibán.

«Por lo que se ve aquí no se tuvieron en cuenta, parece, no quiero juzgar, no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades», planteó el pontífice en declaraciones a la radio del episcopado español, Cope.

La declaración del Papa se divulgó horas después de que el último soldado estadounidense saliera a última hora del lunes de Afganistán, un día antes de lo anunciado, dejando el país en manos de los talibanes tras la guerra más larga en la historia de Estados Unidos, que acabó en una humillante derrota para la primera potencia mundial y sus aliados occidentales.

Las tropas estadounidenses lideraron una coalición de la OTAN para expulsar a los talibanes del poder después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 a Estados Unidos por parte de la red al-Qaeda, que tenía su base en Afganistán y estaba protegida por los talibanes.

El domingo, el Papa había planteado que seguía «la situación en Afganistán con gran preocupación».

«Comparto el sufrimiento de quienes lloran por las personas que perdieron la vida en los atentados suicidas del pasado jueves, y de quienes buscan ayuda y protección», dijo Francisco entonces.

«En momentos históricos como este no podemos permanecer indiferentes, la historia de la Iglesia nos lo enseña. Como cristianos, esta situación nos compromete. Por eso hago un llamamiento a todos para que intensifiquen la oración y el ayuno. Oración y ayuno, oración y penitencia. Ahora es el momento de hacerlo», agregó Jorge Bergoglio.

El presidente estadounidense Joe Biden, muy criticado en su país y buena parte de mundo por la retirada estadounidense, descartó días atrás reconocer a corto plazo al nuevo régimen islamista.

La declaración del Papa a la radio de los obispos españoles es parte de una entrevista que la cadena religiosa divulgará mañana de forma completa, anunció su sitio web.

Fuente: Télam