En el día de su asunción como presidente de Estados Unidos, Donald Trump inició su agenda acudiendo a una misa en una iglesia cercana a la Casa Blanca. Mientras, desde Roma, el papa Francisco le enviaba sus bendiciones para su nuevo mandato y también advertencias contra «el odio, la descriminación o la exclusión». El sumo pontífice había marcado anoche su oposición respecto de la política de deportaciones masivas prometida por Trump durante una entrevista televisiba.

La expectativa marcada por los medios norteamericanos para las primeras horas del segundo gobierno de Trump es la firma de entre 50 y 100 decretos ejecutivos que tendrán entre sus ejes principales la confirmación de una política dura en materia de inmigración. Según datos del Colegio de la Frontera Norte (Colef) de México, unos 13,5 millones de personas sin estatus legal para continuar en Estados Unidos podrían ser expulsadas si Trump cumple su palabra.

En ese clima, Francisco ofreció una entrevista emitida anoche en el en el programa televisivo ‘Che tempo che fa’, en la que calificó como «una desgracia» la posibilidad de que Trump concrete sus promesas de deportaciones masivas. «Esto, si es verdad, será una desgracia porque hará pagar la cuenta del desequilibrio a los pobres desgraciados que no tienen nada. Eso no está bien, así no se resuelven las cosas», sentenció.

El mensaje volvió a aparecer en el telegrama de saludo que se envió este lunes desde el Vaticano. «Tengo la esperanza de que, bajo su liderazgo, el pueblo estadounidense prosperará y se esforzará siempre por construir una sociedad más justa, donde no haya lugar para el odio, la discriminación o la exclusión», escribió Francisco.

En principio, Trump arrancó su día en una iglesia, pero lejos de esos ideales. En la ceremonia estuvo acompañado por los magnates tecnológicos Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y Elon Musk, con quienes religiosamente viene articulando su plan de gobierno. En la iglesia también estaba el ex primer ministro británico Boris Johnson.

«Le aseguro mis oraciones para que Dios Omnipotente le conceda sabiduría, fuerza y protección en el ejercicio de sus altas funciones», inició, cordialmente, la carta enviada por Francisco en la previa de la investidura del 47º presidente de los Estados Unidos. Y luego le recordó los «ideales» sostenidos por Estados Unidos sobre la «tierra de oportunidades y de bienvenida para todos».

Francisco recordó también que «nuestra familia humana afronta numerosos desafíos» como «el flagelo de la guerra», otro tema en la agenda de Trump que podría llegar a mejor puerto, que se anticipó con la tregua entre Israel y Hamas, y podría continuar con las negociaciones del republicano para poner fin a la guerra en Ucrania. De hecho, el presidente ruso Vladimir Putín envió su saludo entusiasta.

«Pido a Dios que guíe sus esfuerzos en la promoción de la paz y de la reconciliación entre los pueblos», deseó el Papa respecto de las guerras en las que Estados Unidos participa activamente. Por último, Francisco escribió que «con estos sentimientos, invoco sobre usted, su familia y sobre el amado pueblo estadounidense abundantes bendiciones divinas».

La visión de Francisco sobre el presidente estadounidense es crítica desde su primer mandato, cuando lo calificó de «no cristiano» por la decisión de avanzar en la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México.

Si menciones a Trump, pero en el mismo tono, la cuenta oficial del Papa publicó un mensaje en la previa del inicio de su segundo mandato: «Nada como la oración según el Espíritu Santo hace que los cristianos se sientan unidos como familia de Dios, que sabe reconocer las necesidades de cada uno para convertirlas en invocación e intercesión de todos».

Fuente: Página 12