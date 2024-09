En un vuelo de Singapur a Roma, el papa Francisco afirmó este viernes que quiere visitar Argentina. «Me gustaría ir, es mi pueblo, pero aún no está decidido. Primero hay que resolver varias cosas», reveló a periodistas que lo entrevistaban en el avión. También hizo un fuerte llamado a la paz en la Franja de Gaza y pidió por una salida dialogada de la crisis en Venezuela.

El pontificado de Francisco comenzó en marzo de 2013 y desde entonces se espera una visita a su tierra natal, una cuenta pendiente hasta ahora. Con cada cambio de gobierno se especula si finalmente pisará suelo argentino. Con la asunción de Javier Milei, no es la excepción.

A pesar de que en el pasado Javier Milei agredió al papa Francisco, a quién llamó «el maligno», con su llegada del libertario a la Rosada hizo un viaje a Roma y tuvieron un amable encuentro. Una periodista de La Nación, Elisabetta Piqué, le consultó sobre la posibilidad de que, finalmente, venga al país.

«Si voy a ir a Argentina: es algo que todavía no está decidido. Me gustaría ir, es mi pueblo, me gustaría ir, pero aún no está decidido. Primero hay que resolver varias cosas», respondió ambiguamente el papa, pero no aclaró qué es lo que falta resolver o si lo hará durante el mandato de Javier Milei que termina el 10 de diciembre de 2027. Aunque tampoco lo descartó.

El mensaje para Venezuela

La crisis que atraviesa Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, cuestionada por la oposición y parte de la comunidad internacional, fue un tema ineludible en la conversación del papa Francisco con los periodistas internacionales.

Con una calma admirable, hizo un equilibrio. Evitó pronunciarse a favor de algunos de los sectores en disputa, aunque hizo un llamado para que «el Gobierno y el pueblo hagan todo lo posible por encontrar un camino de paz en Venezuela».

«No he seguido la situación en Venezuela, pero el mensaje que daré a los gobernantes es que dialoguen y hagan las paces. Las dictaduras no sirven de nada y acaban mal, tarde o temprano. Lean la historia de la Iglesia», advirtió Francisco. Pero fue optimista, «No puedo dar una opinión política porque no conozco los detalles. Sé que los obispos han hablado y el mensaje de los obispos es bueno».

Llamado a la paz en Gaza

Preocupado, el papa Francisco habló de la guerra entre el movimiento palestino Hamas e Israel. «¡La guerra en Gaza es demasiado! No se están dando pasos para la paz», advirtió. Al igual que con Venezuela, evitó posicionarse a favor de uno y otro actor en conflicto, pero condenó sin vueltas la violencia y los miles de muertos.

«No puedo calificar si esta acción de guerra es demasiado sangrienta o no, pero, por favor, cuando se ven cadáveres de niños asesinados, cuando se ve que por presunción de que hay guerrilleros se bombardea una escuela, esto está mal», condenó Francisco.

«La fraternidad es más importante que el asesinato del hermano. La fraternidad, tenderse la mano. Al final, quien gane la guerra encontrará una gran derrota. La guerra siempre es una derrota, siempre, sin excepción. Y esto no debemos olvidarlo. Por eso, todo lo que se haga por la paz es importante», pidió.

Fuente: Ámbito