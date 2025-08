En el marco del programa Mirar Mejor, el Gobierno de Misiones junto al IPLyC, la Municipalidad de Campo Viera y la SOMI, llevarán a cabo este miércoles 6 de agosto una jornada de atención oftalmológica integral en el CIC del Barrio Oeste.

La actividad se enmarca en la continuidad de un plan provincial que ya alcanzó a miles de misioneros y se implementa en distintos puntos del territorio. Precisamente, con casi 3.000 pacientes atendidos y más de 2.700 anteojos recetados y entregados, el programa Mirar Mejor continúa desarrollándose en distintas localidades de Misiones. Todo ello, con servicios de control, diagnóstico y provisión de lentes para vecinos que presentan dificultades visuales.

Al respecto, el presidente del IPLyC, Héctor Rojas Decut, explicó que “con Mirar Mejor transformamos las realidades de miles de vecinos en distintos municipios. En cada operativo brindamos respuestas inmediatas, con acciones concretas para el cuidado de la salud visual, que es fundamental”. También señaló que “mediante una política ordenada y transparente llevamos adelante una iniciativa con gran impacto en la calidad de vida de los misioneros”.

Atención visual en todo el territorio provincial

La semana pasada, el operativo se llevó a cabo en la localidad de Caraguatay, donde se registró una gran concurrencia de personas con dificultades para ver de cerca. En muchos casos, esta condición impedía a los vecinos realizar tareas cotidianas como leer o mirar televisión. Justamente, Ramona Rodríguez, hermana de una de las pacientes atendidas, relató que “hace unos tres meses que Blanca advierte que le cuesta ver, concretamente, ver de cerca; eso hace que le dé miedo movilizarse. Ahora tiene anteojos y dice que está bien, que ve bien, lo que nos da una tranquilidad porque significará un cambio en su calidad de vida”.

Mientras Doris, otra de las asistentes del último operativo comentó que “hace años siento que mi vista disminuye cada vez más. Por eso, no puedo hacer costuras, que es lo que hago para ganarme el pan. Tampoco pintar, ya que me gusta hacer paisajismo y es mi hobby. Cuando me enteré de este programa, vine, porque realmente lo necesito y que vengan a nuestro pueblo nos ayuda un montón”.

De esta manera, el operativo Mirar Mejor continuará su recorrido por distintos municipios de la provincia, con jornadas destinadas a facilitar el acceso a servicios oftalmológicos gratuitos y brindar soluciones inmediatas a quienes lo necesiten.