Con la presencia del gobernador Hugo Passalacqua y del presidente de la Cámara de Representantes, Oscar Herrera Ahuad, se inauguró el Centro de Convenciones y Eventos Iryapú, un complejo de última generación que posiciona a Misiones como referente del turismo de reuniones en el norte argentino.

Ubicado en la Reserva Natural Selva Iryapú, el emprendimiento del Grupo CT Hoteles combina sustentabilidad, tecnología y hospitalidad, ofreciendo una capacidad total para 8.700 personas y una infraestructura de primer nivel que lo convierte en el más grande del norte del país.

El edificio cuenta con 5.500 metros cuadrados cubiertos, 16 salas multifuncionales, estacionamiento para 600 vehículos y espacios diseñados para congresos, ferias, recitales y encuentros empresariales.

Durante la apertura, el gobernador Passalacqua destacó el valor estratégico de la inversión:

“Esta obra es una inversión excelente no solo para Puerto Iguazú, sino para toda la provincia. Cada peso que entra por el turismo recorre Misiones entera, generando movimiento económico y oportunidades”, afirmó.

El mandatario resaltó además que el centro “es un espacio dignísimo, una inversión extraordinaria y un atractivo en sí mismo”, y agradeció al sector privado por concretar el proyecto en un contexto económico desafiante.

Por su parte, el diputado Oscar Herrera Ahuad entregó la Declaración de Interés Provincial al Grupo CT Hoteles, subrayando que el emprendimiento “refleja la seriedad y seguridad que ofrece Misiones a quienes deciden invertir”.

“Cuando en otras provincias se pierde trabajo, en Misiones se genera empleo y oportunidades para las familias”, señaló.

El intendente de Puerto Iguazú, Claudio Filippa, también valoró el aporte del sector privado y afirmó que la obra “beneficia directamente a la ciudad, a su gente y a toda la cadena turística local”.

Desde el sector empresarial, Sergio Ábalo, director comercial del Grupo CT Hoteles, explicó que el centro “permite a Iguazú competir con los principales destinos de Brasil y del sur del país”, y destacó que “cada evento generará movimiento económico en toda la ciudad”.

Además de su relevancia económica, el nuevo complejo refuerza el compromiso de Misiones con un turismo inclusivo y sostenible. Durante el recorrido, Passalacqua felicitó a Guillermo Levine, el primer guía profesional de turismo sordo del país, egresado del Instituto Tecnológico de Puerto Iguazú, por su aporte a la accesibilidad turística.

Con esta inauguración, Misiones da un paso más en su estrategia de diversificación turística, sumando infraestructura de alto nivel para el desarrollo de congresos, ferias y eventos internacionales, y consolidando a Puerto Iguazú como puerta de entrada del turismo de negocios en el norte argentino.