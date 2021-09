La Secretaría de Salud y Desarrollo Humano desarrolla la XXXIV edición del Levantamiento de Índice Rápido de Aedes aegypti (LIRAa) en la ciudad de Posadas. Los agentes y técnicos, tomaron muestras en 1.786 viviendas, en otras 645 no pudieron ingresar porque no se encontraban sus propietarios y en 297 casas, no permitieron el ingreso de la cuadrilla.

Vale recordar que, para esta tarea, el personal se encuentra debidamente identificado con indumentarias de la gestión Municipal y credencial en la que se detallan los datos del personal. Ante cualquier duda comunicarse al Tel. 4-420183 del Instituto Municipal de Vigilancia y Control de Vectores de lunes a viernes de 7:00 a 19:00.

Este monitoreo se realiza con el fin de identificar los criaderos del mosquito Aedes aegypti en la capital misionera, lo que permite establecer los riesgos para la comunidad ante la posible proliferación del mosquito transmisor de enfermedades como el dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla.

A medida que avanza el operativo, en los barrios se profundizan algunas acciones para controlar al vector. Los agentes municipales ingresan a las viviendas para determinar la existencia de larvas en recipientes que acumulan agua para los sitios en que prefiere depositar sus huevos y qué zonas de la ciudad tienen mayor propagación.

Con 120 técnicos se proyecta que visiten más de 6.000 casas de los diferentes barrios de la ciudad, siempre teniendo presente las condiciones climáticas.