La Municipalidad de Campo Viera, a través de la Secretaría del Agro y Producción, realizó una nueva entrega de insumos destinados a fortalecer las huertas escolares en la zona oeste y en el paraje El Yaza.

En esta oportunidad, las escuelas N° 630 y N° 895 recibieron plantines, semillas y abono, con el objetivo de fomentar el aprendizaje práctico y promover una alimentación más saludable en la comunidad educativa.

La entrega estuvo encabezada por el Secretario del Agro, junto a integrantes del área, en representación del intendente Germán Burger. Desde el Municipio destacaron la importancia de acompañar a las instituciones educativas con herramientas que favorezcan el trabajo de los estudiantes y docentes.