La sexta fecha del Campeonato Misionero de Karting en tierra se disputó este fin de semana en el kartódromo Mauro Nichueda de Campo Grande, bajo la organización de la Federación de Motociclismo, Motocross, Cuatriciclos, Enduro y Karting de Misiones (FMMCEyK) junto a la Municipalidad.

El programa arrancó el sábado con pruebas libres y tandas de clasificación, pero la lluvia obligó a suspender las competencias para el domingo. Finalmente, desde el mediodía y hasta entrada la noche, se llevaron adelante todas las series y finales con un marco de público multitudinario que colmó el predio.

Con más de 130 pilotos inscriptos, la convocatoria ratificó el crecimiento del karting misionero y el atractivo que genera la pista de Campo Grande, que cuenta con 1290 metros de iluminación en todo el trazado, convirtiéndose en el primer circuito de la provincia con capacidad para competencias nocturnas.

El intendente Carlos “Kako” Sartori destacó la masiva concurrencia de público y el impacto positivo en la localidad: “El domingo pudimos desarrollar toda la programación y terminar con las luces encendidas, lo que permitió correr hasta las nueve de la noche. Fue un espectáculo muy emocionante, con gran participación de pilotos y muchísimo público”.

Además, subrayó el movimiento económico que dejó la fecha: “La hotelería estuvo completa, al igual que el alojamiento temporario y las cabañas rurales. La demanda siempre es mayor a la oferta, lo que demuestra la importancia de este tipo de eventos para nuestra economía local”.

Finalmente, Sartori adelantó que Campo Grande será sede de la gran final del campeonato. «El 19 y 20 de noviembre vamos a tener la coronación del Misionero de Karting en tierra, y estamos trabajando con un sponsor nacional importante para que sea una verdadera fiesta. Queremos seguir posicionando a Campo Grande como un destino deportivo y turístico de primer nivel”, señaló.

Resultados finales de la 6ta fecha

-110cc: 1) Paulo Werenczuk, 2) Sebastián Sartori, 3) Ambar Tomasino

-Veteranos: 1) Fabián Gadske, 2) Oscar Herrera, 3) Eduardo Tomasino

-Copa Lusqtoff: 1) Teo Marin, 2) Bautista Gabrouski, 3) Felipe Horeyco

-Junior: 1) Ezequiel Carballo, 2) Fabricio Sosa, 3) Danielo Bruni

-Senior: 1) Alejandro Rodríguez, 2) Fabio Malander, 3) Nahuel Cardozo

-Libre: 1) Franco Stockmans, 2) Jairo Torres, 3) Rafael Honecker (P)

-Estándar: 1) Benicio Tomasino, 2) Nahuel Kleibert, 3) Tomas Horeyco

-Máster: 1) Germán Rocholl, 2) Fabián Gadske, 3) Lucas Sachser

-Superkart: 1) José Carballo, 2) Franco Finke, 3) Fabricio Caminos