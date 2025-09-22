Tras la fuerte tormenta con granizo registrada ayer en la zona centro de la provincia, Facundo López Sartori, titular de la cartera agraria recorrió establecimientos rurales para relevar los daños ocasionados en las chacras.

La inclemencia climática afectó a productores de distintas localidades, generando pérdidas en cultivos y estructuras productivas. Durante la recorrida, López Sartori dialogó con las familias rurales, escuchó de primera mano sus necesidades y ratificó el compromiso del Gobierno provincial de acompañar con asistencia técnica y herramientas que permitan mitigar el impacto.

“Sabemos lo que significa para un productor perder en minutos el esfuerzo de todo un año. Vamos a estar cerca de cada familia, trabajando para que puedan recuperarse y seguir produciendo”, afirmó el ministro.

El Ministerio del Agro y la Producción continúa trabajando en articulación con los municipios para evaluar los daños y definir acciones inmediatas que garanticen el sostenimiento de las economías rurales de Misiones.