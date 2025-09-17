El Ministerio del Agro y la Producción puso en marcha una línea de financiamiento destinada a promover la producción de jengibre y cúrcuma. La propuesta del gobierno provincial combina créditos de hasta $250.000 con aportes en semillas y bioinsumos, lo que permitirá a los productores beneficiados diversificar sus sistemas, incorporar cultivos de alto valor comercial y proyectar ingresos sostenibles en el tiempo. En esta primera etapa, resultaron beneficiados ocho productores feriantes de Colonia Alberdi, Campo Grande y Gobernador Roca, estos últimos vinculados al Mercado Concentrador de Posadas, lo que amplía el alcance de la iniciativa hacia otras zonas de la provincia.

La iniciativa contempla un esquema integral de apoyo según el cual cada productor accedió a un crédito de hasta $250.000, destinado a infraestructura inicial -como media sombra y alambre de alta resistencia para cubrir 380 m² de superficie productiva-. Además, recibieron rizomas-semillas: 40 kg de jengibre (valorados en $120.000) y 60 kg de cúrcuma (valorados en $180.000), provistas por el Instituto de Macroeconomía Circular (IMaC). A este paquete se sumaron 2 kg de Trichoderma Mihoba, bioinsumo desarrollado por Biofábrica Misiones que permite inocular el suelo y prevenir enfermedades como el fusarium.

En total, cada productor alcanza un aporte equivalente a $550.000, combinando crédito e insumos, lo que asegura no solo el inicio de la nueva producción sino también su sostenimiento en el tiempo, con capacidad de generar excedentes para la comercialización.

El ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, explicó que «estos créditos representan una herramienta concreta para que los productores feriantes puedan incorporar jengibre y cúrcuma en sus chacras. Apostamos a diversificar la producción con cultivos que ofrecen rentabilidad y sostenibilidad en sistemas familiares».

El esquema crediticio contempla un período de gracia de tres meses, sin interés y con devolución en seis cuotas, garantizando condiciones accesibles y acordes a la realidad de los pequeños productores. Además, durante la jornada se desarrolló una capacitación técnica en manejo del cultivo y sanidad, brindando a los productores herramientas prácticas para optimizar rendimientos y garantizar la sostenibilidad de los nuevos sistemas.

Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo Vegetal, Luciana Imbrogno, subrayó: «Cada productor beneficiado no solo recibe financiamiento para infraestructura, sino también semillas de calidad y bioinsumos. Con esta base, podrán iniciar una producción que se proyecta en el tiempo y les permitirá acceder a nuevos ingresos, al mismo tiempo que fortalecen el modelo de chacra multiproductiva».

La implementación se lleva adelante en articulación con los municipios, lo que asegura acompañamiento técnico y seguimiento en territorio, garantizando que cada productor pueda aprovechar al máximo los recursos recibidos y consolidar el desarrollo de estos cultivos en la provincia. En este marco, acompañaron la actividad el intendente de Colonia Alberdi, Juan Ángel González, junto a referentes del Agro de Campo Viera, Campo Grande y Alberdi, quienes destacaron la importancia de este apoyo provincial.

En el marco de las chacras multiproductivas

Este programa se inscribe en el espíritu de las chacras multiproductivas, modelo impulsado desde la Legislatura misionera por el diputado Carlos Eduardo Rovira. El proyecto busca diversificar la producción, integrar cultivos de alto valor y fortalecer la sostenibilidad en la agricultura familiar. El esquema promueve la incorporación de nuevas especies junto a cultivos tradicionales como yerba mate, té y tabaco, garantizando resiliencia económica, eficiencia en el uso de recursos y agregado de valor en origen. La articulación con instituciones como Biofábrica Misiones, a través del desarrollo y provisión de bioinsumos, aporta innovación tecnológica y respaldo científico a la iniciativa.

En este sentido, la chacra multiproductiva no se limita a la diversificación agrícola, sino que propone un sistema integral donde cada actividad -desde la producción de alimentos hasta la agroindustria familiar- se complementa con prácticas de conservación del suelo, uso eficiente del agua y agregado de valor local. Este modelo convierte a la chacra en una unidad sostenible, capaz de generar ingresos, empleo y estabilidad para las familias rurales, al tiempo que aporta a la seguridad alimentaria y a la construcción de una economía provincial más equilibrada y resiliente.