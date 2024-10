En el Día Internacional de las Mujeres Rurales, el Ministerio del Agro y la Producción de Misiones hizo entrega de créditos y Aportes No Reintegrables (ANR) con el objetivo de impulsar su autonomía económica y el liderazgo productivo en las chacras.

En el marco de un encuentro organizado en conjunto entre el Ministerio del Agro, Agricultura Familiar y la Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones, celebrado en la localidad de Wanda, la cartera agraria tuvo un lugar destacado con la entrega de créditos donde la directora general de Frutihorticultura, Analía Mango señaló la importancia de brindar herramientas financieras a las mujeres rurales para fortalecer su autonomía y capacidad productiva.

“Las mujeres rurales son un motor clave para el desarrollo económico de Misiones. Con las líneas de crédito y las operativas vigentes, buscamos facilitar su acceso a financiamiento, brindándoles oportunidades concretas para potenciar sus emprendimientos y aumentar su capacidad productiva”, agregó Mango.

Al mismo tiempo, Paula Sánchez, directora de fruticultura ofreció una capacitación sobre la implantación del cultivo de banano, destacando su potencial y subrayó que “esta iniciativa representa una excelente alternativa productiva para nuestras productoras rurales, no solo por su alto valor en el mercado, sino también por su capacidad para diversificar las economías locales”.

Por parte del Gabinete de Género del Ministerio del Agro, Nadin Zampaca y Luciana Lucas pusieron en contexto las acciones que desarrolla el Gabinete, los objetivos y compartieron algunos datos del sector. Cabe destacar que, en base a los datos del organismo, ha habido un impacto positivo de las acciones que se promueven como es el caso de acceso a financiamiento, participación en capacitaciones, espacios de formación. Sigue pendiente aún la ampliación de espacios de participación en lugares de toma de decisión institucionales y en las organizaciones.

En este sentido, 35 productoras se beneficiaron con aportes no reintegrables, créditos y bioinsumos, reforzando el compromiso de la institución con el desarrollo sostenible y la independencia económica de las mujeres rurales. En total, el aporte supera los 6 millones de pesos y es una muestra de acciones concretas dirigidas a las mujeres rurales.

En la capacitación las productoras beneficiadas recibieron insumos para la producción hortícola bajo cubierta, plantines para el fortalecimiento de la producción frutícola y el biofertilizante MIHOBA. Cabe recordar que se trata de una herramienta tecnológica desarrollada por la Biofábrica Misiones, asegurando que las productoras cuenten con el conocimiento necesario para optimizar el uso de estos recursos en sus cultivos.

En la apertura estuvieron presentes la intendenta del municipio de Wanda, Romina Faccio; la ministra de Agricultura Familiar, Marta Ferreira y la directora general de Economía Agraria, Arabela Soler quien destacó el compromiso del Ministerio en llevar adelante acciones que fortalecen el rol de las mujeres, su autonomía económica y el liderazgo productivo.

Elisa De Melo, productora del municipio de Puerto Libertad manifestó que «trabajar en la chacra me hace feliz, no solo porque es un espacio que comparto con mi familia, sino porque me ha permitido crecer y sentirme más fuerte cada día. Saber que puedo contribuir al bienestar de mi familia a través de mi esfuerzo es algo muy gratificante. Estos créditos que recibimos son una herramienta fundamental, ya que nos brindan la oportunidad de invertir en nuestras necesidades, mejorar nuestra producción y manejar nuestro propio dinero, lo que nos da una mayor independencia y seguridad económica”.

Cabe señalar que el gobierno de Misiones trabaja de manera permanente en líneas de acción clave para fortalecer las economías locales y asegurar la sostenibilidad de los sistemas productivos de Misiones, en este contexto, las mujeres productoras son una fuerza vital para el crecimiento económico de la provincia.