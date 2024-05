Las principales consultoras y economistas del mercado estimaron a la inflación de mayo con una nueva baja respecto de la de abril.

El relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó este martes que la inflación para abril se estima en un 9% y la de mayo en un 7,5%.

Además, la proyección anual la ubica en un 161,3%, lo que equivale a una caída de 28 puntos porcentuales respecto de lo pronosticado el mes pasado.

En cuanto al nivel de actividad, analistas del REM proyectó para 2024 un nivel del Producto Interno Bruto (PIB) real 3,5% inferior al promedio de 2023, manteniendo la perspectiva respecto del relevamiento previo.

“La caída se habría concentrado en el primer trimestre, período para el cual quienes responden el REM estimaron una reducción trimestral desestacionalizada de 3,4% del PIB”, estimaron.

De acuerdo con los pronósticos recibidos, el nivel de actividad dejaría de contraerse a partir del segundo trimestre del año y comenzaría a recuperarse en el tercero, con una suba de 0,6 % trimestral.

Para 2025, el conjunto de participantes del REM estimó un crecimiento promedio de 3,4%.

Respecto del IPC Núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus previsiones para 2024 en 145,1%.

La tasa de desocupación abierta para el primer trimestre del año se proyectó en 7,0% de la Población Económicamente Activa (PEA) implicando una reducción de 0,1 p.p. respecto al REM previo. Para el Top-10, la tasa de desempleo se ubicaría en 7,1% en igual período. El conjunto de participantes del REM espera una tasa de desocupación de 7,6% para el último trimestre de 2024.

En cuanto al comercio exterior de bienes, quienes participan del REM estimaron para 2024 que las exportaciones (FOB) totalicen U$S 78.966 millones y las importaciones (CIF) U$S 62.897 millones, corrigiendo ambas a la baja en comparación con la encuesta anterior (-U$S 1.876 millones y – U$S 2.265 millones, respectivamente).

Fuente: Noticias Argentinas