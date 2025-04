Por el frío intenso y su delicado estado de salud, el Papa Francisco no participó del Vía Crucis de Viernes Santo pero compartió las reflexiones que se leerán en la celebración donde señala que «la economía de Dios no mata ni aplasta».

Este año la celebración estuvo a cargo del delegado del Papa y vicario de Roma, el cardenal Baldassare Reina que comenzará señalando que «la vía del calvario pasa por nuestras calles de todos los días. Nosotros, Señor, por lo general vamos en dirección opuesta a la tuya. Precisamente de ese modo puede ocurrir que nos encontremos con tu rostro, que nos crucemos con tu mirada».

En las 14 estaciones del Vía Crucis, el Papa realiza reflexiones donde reza «para desafiar una economía que mata» y «por los que están en las fronteras y sienten que su viaje ha terminado».

En esa línea propone «abrazar la economía de Dios, que no mata, no descarta, no aplasta. Es humilde, fiel a la tierra».

«En el camino de la cruz nuestro rostro, como el tuyo, puede volverse finalmente resplandeciente y derramar bendiciones. Has grabado en nosotros la memoria, presentimiento de tu regreso, cuando nos reconocerás con la primera mirada, uno a uno», expresó Francisco.