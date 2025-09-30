«Mateando con los Abuelos» llegó hasta la ciudad de Oberá para ofrecer una diferente tarde de viernes a los adultos mayores de los distintos barrios de la ciudad.

Así, más de 400 vecinos disfrutaron de una jornada espectacular. Cantaron y bailaron hasta el cansancio al ritmo de la banda «Suena Sanfona» y observaron con admiración la presentación de las reinas de la primavera que desfilaron por el polideportivo «Ian Barney 1», donde se desarrolló el evento.

Todo fue algarabía y diversión. También hubo espacio para los sorteos y para saborear una rica merienda, a fin de reponer energías y así seguir de fiesta.