Cristian Stanganelli es empresario y maratonista, quiere llegar al Concejo Deliberante de Posadas para «estar al servicio de la gente, dejar una huella en el deporte y potenciar el trabajo entre lo público y lo privado para generar empleos», señaló.

El joven deportista encabeza el sublema ‘La Ciudad Que Quiero’ acompañado por la cantante Diana Amarilla y el politólogo Augusto Abdulhadi.

En diálogo con ENFOQUE Misiones aseguró que está trabajando con su equipo para llegar a cada posadeño y posadeña para que conozca la propuesta electoral y el compromiso hacia la gente. «Entiendo que hay que estar al servicio de la gente más allá de la competencia que le cabe a un concejal», expresó.

Stanganelli dijo que la campaña se basa en escuchar a la gente, ponerse a su servicio. «El vecino necesita más cercanía, el hombro a hombro», manifestó.

En cuanto a sus proyectos, de llegar al cuerpo deliberativo, adelantó que buscará dejar una huella en el ámbito deportivo, que se lo reconozca en ese sentido. Además, pretende acercar el sector privado al sector público «para potenciar la sinergia que hay entre privado-Estado».

«El objetivo es que los privados pongan sus lugares y el Estado pueda poner recursos humanos y que el empleo joven sea una realidad diaria», manifestó.

Dirigiéndose a los votantes posadeños expresó: «Quiero que simplemente me conozcan y lo que busco transmitir, que me convoquen si lo desean y yo me acerco», cerró.