El clásico de Piotr Ilich Tchaikovsky regresa al escenario del Teatro Lírico del Parque del Conocimiento con toda la magia del ballet. El Ballet Clásico del Parque presentará nuevamente El lago de los cisnes el viernes 24 y sábado 25 de octubre, a las 20 h, con entrada libre. Como gesto solidario, se invita al público a colaborar con alimentos no perecederos, que serán destinados a los merenderos de la Parroquia Jesús Misericordioso de Posadas.

Tras el éxito rotundo de sus funciones anteriores, el público vuelve a tener la oportunidad de disfrutar de una puesta de gran belleza visual, con más de 30 bailarines en escena y una producción íntegramente desarrollada en el Área Ballet: desde la escenografía hasta el vestuario, todo fue creado por el talentoso equipo local.

Las primeras presentaciones de este año, realizadas el 4 y 5 de julio, llenaron la sala y despertaron ovaciones de pie. Durante las vacaciones de invierno, una versión reducida encantó a los más pequeños y a sus familias, y en septiembre se realizaron funciones especiales para escuelas y clubes de abuelos de distintas localidades, con una respuesta entusiasta del público.

Esta nueva presentación promete volver a deslumbrar. Con música de Tchaikovsky y la coreografía original de Marius Petipa y Lev Ivanov, la versión del Ballet Clásico del Parque cuenta con la coreografía y coordinación artística de Mario Silva, la coordinación administrativa de Martha Laclau y la dirección emérita de Laura de Aira.

Una invitación imperdible para dejarse llevar por la poesía del movimiento y la fuerza de una de las obras más amadas del repertorio universal.