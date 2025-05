La recorrida de Máximo Kirchner por Villa Itatí en el municipio de Quilmes junto a la intendenta de ese distrito, Mayra Mendoza, el pasado 1 de mayo, con la elocuencia de los carteles Cristina 2025 es la señal de que el kirchnerismo empieza a mostrar su estrategia en el marco de la interna del peronismo. La figura de Cristina Kirchner estará, nuevamente, a la cabeza de este sector que disputa sectorialmente con el armado del gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En principio, el cristinismo apura su despliegue en la Tercera sección electoral. No es azarosa esta estrategia. La Tercera aglutinó en las elecciones del 2023, 4.999.290 de electores; un número que superará en los comicios de medio término. La carta que viene moviendo La Cámpora y aliados es una posible candidatura de Cristina Kirchner a diputada para las elecciones provinciales, ya que estarán desdobladas; todo en el marco de la discusión interna del peronismo y como reaseguro para “cuidar los votos del peronismo y no entregarle la provincia a Javier Milei”, como repiten en distintas terminales K.

El kirchnerismo esgrime que una candidatura de la dos veces presidenta en la región que más pone en juego legislativamente y donde está el grueso de la elección le garantizará competitividad al peronismo y que el plan se debe ante la decisión del gobernador Axel Kicillof de haber desdoblado la elección provincial.

El kirchnerismo empujó hasta último momento las elecciones concurrentes para la Provincia de Buenos Aires, hasta que el gobernador decretó que los comicios bonaerenses serán el 7 de septiembre, antes que la elección a diputados nacionales, fijada para el 27 de octubre. Lo hizo hasta con un proyecto de ley que presentó en el Senado bonaerense la legisladora Teresa García, fiel representante de Cristina. Cuando el gobernador dispuso el desenganche, CFK ordenó desistir de la iniciativa. Antes, se reunió con un grupo de intendentes. Según participantes de ese encuentro, la titular del Partido Justicialista adelantó que estaba dispuesta a tener un rol preponderante en la elección provincial: a los días empezaron las pintadas en paredones de la Tercera sección electoral —región sur del conurbano bonaerense—. La frase: Cristina 2025.

«Lo que dice en privado, lo hace en público. No es que dice una cosa y hace otro, está claro eso, lo saben los que la quieren y los que no. No hay que pensarlo como una especulación, ni movimiento táctico», agrega un interlocutor de la expresidenta, ante la consulta de este medio.

Sumado a este operativo clamor, en distintos municipios que componen la Tercera se empezaron a desplegar las llamadas mesas cristinistas. Desde el espacio deslizaron a Infobae que los armados locales alcanzan a los municipios de Avellaneda, Florencio Varela, La Matanza, Ensenada, Berazategui, Berisso, Almirante Brown y Esteban Echeverría. ¿Qué los emparenta a estos distritos?, que sus intendentes —que son todos peronistas— están en mayor o menor medida alejados de estructura cristinista. Se decidió nombrar al espacio por el distrito y el agregado «con Cristina».

Por ejemplo, en Avellaneda gobierna Jorge Ferraresi, uno de los primeros intendentes promotores del Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof. Lo mismo sucede en Ensenada con Mario Secco o Berisso con Fabián Cagliardi. En Avellaneda, el que trabaja para el armado de «Avellaneda con Cristina», es el senador provincial Emmanuel González Santalla. El legislador está enemistado con el jefe comunal y buscará estar en la lista a concejales de estas elecciones; más aún, si no hay un esquema de unidad o se traza otra alternativa como podrían ser listas colectoras.

La Matanza será otro territorio clave. El intendente Fernando Espinoza se encuadra en el Movimiento Derecho al Futuro. La vicegobernadora, Verónica Magario, también, pero mantiene diálogo con Cristina Kirchner. Cristina no habla con Kicillof y la vicegobernadora es uno de esos intermitentes vasos comunicantes que hay entre ambos dirigentes. La Matanza junta aproximadamente 1 millón doscientos mil electores. Si bien fue elección ejecutiva; en 2023, con el peronismo unido, Unión por la Patria ganó con comodidad tanto en La Matanza como en la Tercera sección electoral. Más de la mitad de los votos fueron a nivel seccional a Unión por la Patria (51,54%) contra 22,79% de La Libertad Avanza y 21,15% de Juntos por el Cambio. Incluso si se hubieran juntado LLA y JxC tampoco alcanzaban la cantidad de votos conseguidos por el peronismo. Históricamente, los comicios legislativos son más ajustados. El nombre que centraliza el armado kirchnerista en el municipio de mayor peso electoral de la provincia es el jefe de bloque de diputados bonaerenses de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli.

Este año por la Tercera sección electoral se elegirán 18 diputados provinciales. De ese total, el peronismo pondrá en juego las bancas que hoy ocupan Facundo Tignanelli, Mariana Larroque, Ricardo Rolleri, Nicolás Russo, Ayelén Rasquetti, Liliana Pintos, Berenice Latorre y Susana González. Tignanelli y Berenice Latorre son de La Cámpora. Larroque, Pintos y Rolleri están en el esquema del MDF, mientras que Russo y Rasquetti integran el Frente Renovador de Sergio Massa.

«A 10 años de que la compañera Cristina se haya ido de la presidencia, quedó muy claro cuándo fue que más alcanzó la plata y más oportunidades hubo. Habría que ser ciego para recorrer y creer que no falta nada. Pero con una compañera como Mayra, que los quiere y que habla con respeto de sus vecinos y vecinas, que trabaja con responsabilidad, y que no los ve como votantes sino como una responsabilidad porque salió de acá. Mayra salió de Quilmes, quiere a la gente y esa es la condición que cualquier dirigente y que cualquiera de nosotros y nosotras tiene que tener», fuerte de las palabras que Máximo Kirchner expresó en la jornada que encabezó en Quilmes. Su equipo de comunicación no dudó en difundir una foto elocuente: El diputado nacional y presidente del PJ bonaerense caminando por las calles de Itatí y frente suyo un pasacalle de Cristina 2025.

En la Tercera sección, La Cámpora gobierna en los municipios de Quilmes (Mayra Mendoza), Lanús (Julián Álvarez) y Brandsen (Fernando Raitelli). La presencia del PJ cristinista se expande sobre los distritos de Lomas de Zamora (Federico Otermín), San Vicente (Nicolás Mantegazza), Cañuelas (Marisa Fassi) y Ezeiza (Gastón Granados). De hecho, Granados ya pidió públicamente por una candidatura de CFK a la cabeza de la boleta peronista por la Tercera sección electoral.

