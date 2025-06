Como parte del concurso «Reflejos en el Azar», las profesionales de Juego Responsable continúan recorriendo los establecimientos educacionales de Posadas, Garupá y Fachinal, a fin de concientizar sobre la realidad del juego de apuestas. El jueves estuvieron con los alumnos del Instituto San Jorge, de Posadas, donde brindaron una charla sobre prevención de adicciones conductuales, haciendo foco en los celulares y reflexionando sobre las pantallas, a fin de otorgar a los estudiantes el material teórico para el armado del guión con el que realizarán el cortometraje para el concurso.

Las psicólogas explicaron que uno de los temas que más genera intercambio en el aula es cuando preguntan a los chicos si consideran que con el juego de apuestas pueden mantener un estilo de vida y proyectar una vida tranquila. «Es ahí donde algunos discrepan. Esto demuestra la presencia de esa falsa creencia cultural que el juego de apuestas puede generar ingresos económicos estables», indicaron.

Es por eso que insisten con derribar «esas falsas creencias culturales, que se puede controlar la suerte porque se conoce de deportes, de tendencias, de estadísticas, cuando la historia demuestra que no es así». En las charlas, siempre mencionan que, si fuera así, los periodistas deportivos «vivirían de las apuestas o habría casos de personas que dejaron de trabajar para dedicarse a apostar. Hay que hacer caer estas falsas creencias culturales, mostrando que el juego no se creó para garantizar dinero sino como fuente de entretenimiento. Buscar en el juego respuestas a los problemas económicos, no hará más que agravar la situación financiera de una persona».

En Dos de Mayo

A principios de semana, estuvieron en Dos de Mayo. En la Escuela 270 participaron de la charla, alumnos de séptimo grado del establecimiento, además de estudiantes de la Escuela 945 y la Escuela Especial 39. En el SUM Municipal se reunieron con alumnos de quinto año del Bop 110, que llegaron al lugar por sus propios medios y sin acompañamiento de docentes. El objetivo fue llevar la temática del juego patológico a la localidad, con intenciones de volver en julio a fin de realizar similar actividad, pero para otras instituciones.