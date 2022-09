Desde este martes 27 hasta el jueves 29 de septiembre, unas 14 empresas y cooperativas de yerba mate participan, con apoyo y junto al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), en la feria alimentaria Food and Service, en la ciudad de Santiago de Chile.

La primera jornada contó con la presencia del embajador argentino en ese país, Rafael Bielsa, quien se acercó y dialogó con los representantes de la industria yerbatera y con la subgerente del área de Promoción del INYM, María Martha Oria.

Chile es el segundo destino internacional de la Yerba Mate Argentina. «Se evidencia una marcada presencia de nuestro producto en el sur y últimamente en la capital de este país, y también podemos notar un creciente interés de nuestras empresas y cooperativas por este mercado», destacó Oria.

Las argentinas que buscan afianzarse con sus marcas en territorio chileno y hoy están presentes en Food and Service, promocionando el consumo del alimento, son Cachay S.A., con Cachamate; Cooperativa Agrícola de la Colonia Liebig Ltda., con Playadito; Establecimiento Santa Ana S.A., con CBSé; La Cachuera S.A., con Amanda; Hreñuk S.A., con Rosamonte; Mate and Co S.A, con Mate and Co; Productores de Yerba Mate de Santo Pipó SCL, con Piporé. También: Yerbatera Hoja Verde S.R.L, con su yerba Secadero; Cooperativa Agrícola de Montecarlo, con Aguantadora y Pampa; Yerba Mate Origen, con Yara; Cooperativa Productores de Jardín América, con Flor de Jardín; Gerula S.A., con Romance; Guayaki, con Guayaki y Cultivate la Buena Vida, con Mate Amos.

«Esta feria es de gran interés para las empresas argentinas y es considerada una de las más importantes del sector alimentario en Sudamérica», dijo Oria. El mercado chileno, continuó, «se muestra en franco crecimiento en cuanto al consumo de nuestro producto, y creemos además que hay espacio para desarrollar por ejemplo categorías como orgánicos, gourmet, blends y bebidas a base de yerba mate».

Las 14 empresas y cooperativas y el INYM ocupan la mitad del espacio del Pabellón Argentino habilitado en la feria por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. En el lugar, además de ofrecer el tradicional mate, se visibilizan las propiedades benéficas del alimento sano y natural para la salud, y la versatilidad del producto.

En la Embajada

La yerba mate tendrá su momento protocolar el jueves, a las 18:30 en la Embajada Argentina en Santiago de Chile. Por espacio de dos horas, junto al embajador Rafael Bielsa, directores del INYM y representantes de las empresas y cooperativas yerbateras, se presentará el producto a agentes de comercio y a medios de comunicación del país vecino con el objetivo de afianzar su presencia en aquel territorio.

«Lo que proponemos es un evento tipo cocktail o after office matero», explicó Oria. «Habrá productos de yerba mate seleccionados, siguiendo con la temática de no tradicional como degustación de blends fríos y calientes de yerba mate, mate cocido tradicional, coctelería de autor con yerba mate y derivados, elaboración en vivo de blends personalizados y distribución de material informativo sobre características del producto y sus beneficios», concluyó.