Los legisladores y ediles votados en las elecciones del pasado 8 de junio recibieron ayer sus diplomas. En el Honorable Concejo Deliberante capitalino son siete las bancas que se renovaron.

En el Teatro de Prosa del Centro del Conocimiento, se celebró ayer el Acto de Proclamación y Entrega de Diplomas a los cargos electos/as de Diputados/as Provinciales y Concejales de Posadas.

Estuvieron presentes los legisladores y ediles electos; el vicegobernador de la provincia, Lucas Romero; la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Dra. Rosanna Pía Venchiarutti Sartori; el intendente de Posadas, Ing. Leonardo Stelatto; el Secretario de Gobierno municipal, José Amable; el secretario de Planificación Estratégica y Territorial, Marcelo Mazur; autoridades del Tribunal Electoral, entre otros funcionarios provinciales y municipales.

Tras la ceremonia de apertura, se realizó la entrega de los correspondientes diplomas. Los primeros en recibirlos fueron los veinte diputados provinciales electos y luego fue el turno a los siete elegidos concejales de la ciudad de Posadas.

Tras la ceremonia, el Ing. Vigo se manifestó contento por el diploma de proclamación y expresó que «es un honor representar a todos los posadeños en una banca del Concejo. La verdad que estoy muy agradecido por el acompañamiento de todos los vecinos, así que la verdad que contento y con muchas ganas de comenzar este nuevo camino que tengo».

También aseguró que «la idea es seguir trabajando de manera que se viene trabajando en la gestión, tratar de de mantener ese tipo de trabajo. Estoy muy agradecido por el espacio que nos dieron los vecinos para representarlos».

Por su parte, Malena Mazal también se manifestó gradecida «por la confianza y el acompañamiento de los vecinos para seguir la labor en el Concejo Deliberante acompañando esta gestión».