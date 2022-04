Esta semana se dieron a conocer los diez proyectos ganadores de la Convocatoria IAAviM 2021-2022 que, por un lado, permitirá la realización de nuevos proyectos audiovisuales de formatos cortos, y por otro, ayudará en la finalización de obras en proceso de postproducción. De este modo, el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAviM) invertirá $ 1.500.000 entre las dos líneas que integraron esta convocatoria de fomento.

Los cinco proyectos de formatos cortos para tv y/o plataformas web seleccionados recibirán un premio de $ 180.000 cada uno, mientras que por la línea de finalización de producciones audiovisuales se otorgarán cinco incentivos de $ 120.000. Además, se destinarán recursos para cubrir tutorías y jurado.

Siguiendo la línea que se estableció desde el inicio de la actual gestión, para la selección de los ganadores el Consejo Directivo del IAAviM convocó a un jurado externo al organismo provincial integrado por referentes del audiovisual de dos provincias invitadas y un representante del sector audiovisual misionero: Néstor Czombos, destacado guionista, director y docente de Chaco; Nora López, productora audiovisual, gestora cultural y docente de Jujuy; y Yamila Barnasthpol, reconocida productora y docente local.

“Misiones siempre fue, no solamente para la región sino para gran parte del país, un faro a tener en cuenta en cómo llevar adelante este tipo de incentivos a las producciones locales, ¿no? Por eso me parece que es muy interesante estas convocatorias porque es una manera de generar la posibilidad de que los realizadores locales puedan contar sus propias historias, mostrar cómo quieren contarlas, elegir estéticas propias para contarlas. Me parece que eso siempre es bienvenido en cualquier lugar, y creo que esto lo viene haciendo Misiones de una manera importante”, afirmó Czombos.

Los proyectos seleccionados de la línea formatos cortos son: ‘Barata by Katy Solem’ (videoclip), presentado por Walter Monzón, ‘Ciclos Humedal’ (serie micro documental) de María Laura Zapalowski, ‘Batallas Freestyle’ (serie micro documental) de Lorena Wik, ‘GeneraZión 00’ (serie corta para tv) presentado por Victoria Cáceres, y ‘A mitad de camino’ (docu-ficción) de Matías Stork.

Respecto al primer proyecto, el jurado destacó el guion y la propuesta estética pop que contrasta el Drag Queen con el escenario de ‘La Placita’ de Posadas y, a su vez, por el abordaje de géneros musicales pocos difundidos, proponer contenidos educativos y de concientización sobre la diversidad sexual.

En cuanto al trabajo de Zapalowski, expresaron que el ciclo promueve la difusión de lugares atractivos y el patrimonio natural y cultural de la provincia, concientizando sobre el cuidado del ambiente y dando visibilidad a artistas locales.

‘Batallas Freestyle’ fue seleccionado por rescatar en su propuesta una manifestación cultural de los barrios periféricos de Posadas y valorar a artistas emergentes. El jurado destacó al cuarto proyecto por estar dirigido y protagonizado por adolescentes y abordar temáticas de interés para este grupo como son la salud sexual, el ciberacoso y la depresión, entre otros.

Finalmente, del proyecto de Verónica Zárate se destacó el contenido educativo y de concientización acerca de los accidentes viales como una problemática social.

La diversidad de proyectos presentados a la convocatoria del IAAviM fue un aspecto que destacó Czombos, reconocido director y guionista de la región de obras como ‘Rastros de Rodolfo Walsh en el Nordeste’, ‘Koldra’, ‘El Campo de Pie’, entre otras.

“Hay desde cuestiones más documentales, experimentales, videoclip y, en lo que son los proyectos de finalización, también hubo una gran diversidad de cortometrajes, algunos un poco más ligados a historias paralelas”, expresaron los jurados.

La diferenciación de líneas dentro de la misma convocatoria también fue resaltada por el jurado, indicando que “son fundamentales este tipo de incentivo en las provincias cuando en este momento está bastante parado todo lo que son los incentivos a nivel nacional, digamos a la producción audiovisual”.

Desde la Gerencia de Fomento del Instituto se pensó en una apuesta por formatos breves que van en sintonía con los nuevos hábitos de consumo y producción, acentuados en la pandemia. Además, la convocatoria buscó generar nuevos núcleos productivos que atiendan al segmento de productores y realizadores que aún no cuentan con una vasta experiencia. A su vez, la línea pensada para la finalización estuvo dirigida especialmente a aquellos realizadores que debieron interrumpir el desarrollo de alguno de sus proyectos a raíz de la retracción de la actividad audiovisual durante el 2020-2021, producto de la emergencia epidemiológica y sanitaria por Covid-19.

La oportunidad de concluir los proyectos y mejorar aspectos de la postproducción fue uno de los objetivos de la línea finalización de producciones audiovisuales.

Los cinco ganadores fueron: ‘Higinio’ (cortometraje documental biográfico) de Constanza Pasian que destinará el premio a la postproducción de sonido, realización de títulos y honorarios de músicos; ‘Pororoca’ (cortometraje de ficción) de María Virginia López, utilizará el incentivo para sonido y corrección de color; ‘Chacapoeira’ (videodanza con animación) de Daiana Berlusconi realizará los trabajos de animación, finalización de la producción musical y montaje; ‘Violencia Natural’ (cortometraje de terror) de Gabriela Roldán destinará el premio a la finalización de color y sonido; y ‘Lunáticxs’ (mediometraje de comedia dramática) de María Tresols, lo aplicará en la postproducción de sonido y montaje.

Entre las devoluciones del jurado, también cabe destacar las propuestas sugeridas para revisar o analizar otros modos de abordajes posibles que permitirían potenciar las propuestas.

En este sentido, como miembro del comité evaluador, Czombos manifestó que “siempre es un desafío personal, y enriquecedor, porque uno se enriquece de la lectura acerca de las temáticas elegidas ya que muchas veces uno no conoce determinadas historias o determinados abordajes que se pueden hacer referidos a una temática”.

A partir de esta convocatoria, el Instituto de IAAviM, inyectará en este inicio de año recursos que movilizarán trabajo genuino tanto de los equipos que integran los 10 proyectos ganadores, como el de otras áreas involucradas en la actividad audiovisual.