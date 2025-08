Todos los años el Hospital Escuela de Agudos “Dr Ramón Madariaga” se adhiere a la Campaña Nacional de Detección de Glaucoma y sumaron más de 400 pacientes desde el 2023. Destacan la importancia de los controles periódicos. Existen diferentes tipos de tratamientos que aborda de manera integral el Servicio de Oftalmología. La Legislatura misionera trabaja en una Ley para la prevención de esta afección ocular.







Se impulsan agendas especiales y campañas de concientización buscan prevenir esta enfermedad ocular silenciosa junto con la Campaña anual con aumento en la participación de pacientes.



El Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” se suma cada año a la Campaña Nacional de Detección de Glaucoma, logrando un incremento significativo en la cantidad de pacientes atendidos. Desde 2023, más de 400 personas han sido atendidas en el marco de esta iniciativa, que busca concientizar sobre la importancia de los controles periódicos para detectar a tiempo esta enfermedad silenciosa.

La Dra. Débora Bakofski, del Servicio de Oftalmología del hospital, destacó que “el número de pacientes que participan en la campaña viene creciendo año tras año, lo que refleja una mayor conciencia en la comunidad sobre la importancia de los controles oftalmológicos regulares”.



¿Qué es el glaucoma y cuáles son sus efectos?



La especialista explicó que el glaucoma es una enfermedad que afecta la visión y está estrechamente relacionada con la presión ocular. “No suele presentar síntomas en sus etapas iniciales, por lo que muchas personas no saben que la padecen”, advirtió.

En casos de glaucoma agudo, sí pueden presentarse síntomas como dolor ocular intenso, vómitos y dolor abdominal. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la enfermedad pasa desapercibida hasta que ya ha causado daño irreversible en la visión.



Tratamientos disponibles y la importancia del seguimiento



El tratamiento del glaucoma es integral y se adapta a cada paciente. La Dra. Bakofski explicó que “el primer paso suele ser un tratamiento médico con gotas, que debe mantenerse de por vida en la mayoría de los casos”.



También existen opciones como el láser, indicado para ciertos tipos de glaucoma, y procedimientos quirúrgicos cuando los tratamientos médicos no son suficientes. “Siempre intentamos comenzar con lo menos invasivo y avanzar según la respuesta del paciente”, agregó.



El Servicio de Oftalmología del Hospital Madariaga cuenta con agendas especiales para pacientes con glaucoma, garantizando un seguimiento estricto, estudios periódicos y control de la presión ocular para prevenir daños mayores.



Creciente conciencia y trabajo legislativo para la prevención



Gracias a la difusión de la campaña y a la mayor conciencia social, en 2023 se atendieron aproximadamente 265 pacientes, en 2024 unos 290, y en 2025 la cifra alcanzó los 400, evidenciando el impacto positivo de estas acciones.

Además, en conjunto con la Legislatura provincial, que está trabajando en la elaboración de una ley para la prevención del glaucoma, se busca mejorar el acceso a la atención oftalmológica y a los medicamentos necesarios para tratar esta enfermedad crónica. El diputado Dr. Cecino lidera esta iniciativa, que apunta a garantizar una mejor calidad de vida para los pacientes en toda la provincia.



Conciencia y prevención: claves para cuidar la visión



La Dra. Bakofski resaltó que “la toma de conciencia sobre la importancia de los controles periódicos es fundamental para detectar el glaucoma a tiempo y evitar pérdidas irreversibles en la visión”. La colaboración entre el hospital, la comunidad y las instituciones legislativas busca fortalecer la prevención y el acceso a tratamientos efectivos para todos los misioneros.





Impulso Legislativo



El diputado provincial FR, Dr Martín Cesino impulsa iniciativas legislativas para la prevención del glaucoma. El vicepresidente primero de la Cámara de Representantes aboga la aprobación de una Ley que busca por fomentar la detección temprana, el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno del glaucoma, tanto en pacientes pediátricos como adultos, garantizando cobertura integral en estudios oftalmológicos, procedimientos quirúrgicos y tratamientos farmacológicos.



Además, propone la creación de la Red Provincial de Abordaje del Glaucoma, destinada a facilitar el acceso equitativo a los servicios de salud y a fortalecer la articulación entre los distintos efectores en todo el territorio provincial.

La iniciativa también plantea instituir el 12 de marzo como Día Provincial del Glaucoma. En esa fecha se llevarán a cabo campañas de detección gratuita y acciones de sensibilización para visibilizar la enfermedad y concientizar sobre la importancia de los controles oftalmológicos periódicos.

“Muchas veces se cree que una ley surge porque algo no se está haciendo, y no es así; este proyecto no busca cubrir una carencia, sino brindar un marco normativo y regulatorio a una atención que ya se viene realizando, la ley otorga derechos, visibiliza y refuerza el compromiso del sistema de salud con los pacientes”, explicó Cesino, al destacar que el objetivo es institucionalizar y profesionalizar aún más el trabajo de los equipos de salud.

El legislador también remarcó la importancia de un enfoque integral: “Durante años, como médico clínico, mi mirada estaba centrada en el adulto, pero aprendimos que no podemos dejar de lado a los niños; por eso esta ley también apunta a promover la atención temprana, el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado desde la etapa pediátrica”.

Además, señaló que estas iniciativas se enmarcan en la línea de trabajo impulsada por el presidente de la Cámara de Representantes, Oscar Herrera Ahuad, quien promueve activamente políticas públicas orientadas a la prevención, la equidad y el fortalecimiento de la salud en toda la provincia.