El Gobierno envió $12.500 millones bajo la figura de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a cuatro provincias: Misiones, Santa Fe, Entre Ríos y Chaco. Fue un desembolso mucho mayor que los de agosto, donde sólo se habían enviado poco más de $3.000 millones visibles.

Lisandro Catalán juró como nuevo Ministro del Interior y prometió «una relación más fluida» con los gobernadores. Se busca corregir roces anteriores en la distribución y ejecución de fondos entre Nación y provincias.

¿Cuánto recibió Misiones y por qué?

Misiones recibió $4.000 millones de ese paquete. Este tipo de transferencias son clave para que Misiones pueda afrontar situaciones urgentes (como la emergencias climáticas o hídricas), sin tener que depender tanto de llamadas de último minuto.

El monto ayuda a aliviar presiones presupuestarias provinciales, sobre todo si los recursos nacionales han sido escasos o con demoras.

La promesa del nuevo Ministro del Interior de mejorar el diálogo con las provincias podría generar más transparencia y agilizar desembolsos en el futuro.

Cuestiones políticas de fondo

Se da en un momento de tensión con gobernadores por la distribución de ATN, y tras críticas sobre falta de ejecución de fondos nacionales.

Misiones no tiene alianzas políticas formales con el oficialismo nacional, pero el beneficio aporta un respiro y podría servir para reforzar relaciones institucionales.

El vínculo de la Nación con las provincias venía en un declive total. De los 19 gobernadores que habían firmado el Pacto de Mayo en julio del año pasado, solo unos pocos continuaron con intenciones de colaborar con la Nación. Quienes se alejaron acusaron promesas incumplidas en términos de reactivación de obras públicas y subejecución de fondos provenientes del Estado Nacional. Las diversas audiencias y reuniones formales con funcionarios mileistas que se dieron a lo largo de estos meses quedaron en la nada, lo que terminó por alejar a muchos de estos jefes provinciales.

Luego de jurar esta mañana en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el flamante ministro habló con la prensa acreditada en Casa Rosada y remarcó que la decisión de ponderar nuevamente al Ministerio del Interior «es una decisión del Presidente de jerarquizar el diálogo con las provincias». «Vamos a poner todo el esfuerzo para tener una relación más fluida e ir corrigiendo las cosas que haya que corregir. Vamos a tratar de hablar con todos. Somos optimistas de que el futuro del país va a ser bueno», agregó.