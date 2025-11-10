El Gobierno nacional retomó el diálogo político con las provincias y se mostró dispuesto a discutir la coparticipación, es decir, cómo se reparten los fondos que recauda la Nación entre las jurisdicciones.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el designado ministro del Interior, Diego Santilli, recibieron en la Casa Rosada a los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego, y de Córdoba, Martín Llaryora. Fue el primer paso de una serie de encuentros que Santilli planea continuar en todo el país para fortalecer vínculos con los mandatarios provinciales.

(Infobae, 10/11/2025)

Durante la reunión se habló de varios temas clave: reformas laborales, fiscales e impositivas, un nuevo Código Penal y cuestiones mineras específicas para San Juan. Pero el punto que más atención generó fue la posibilidad de revisar el esquema de coparticipación, una demanda constante de los gobernadores.

La coparticipación federal es el mecanismo que determina qué parte de los impuestos nacionales vuelve a las provincias. Algunas jurisdicciones dependen fuertemente de esos recursos para pagar sueldos, mantener hospitales o financiar obras. Cuando la recaudación nacional cae o las transferencias bajan, los gobiernos provinciales se ven rápidamente afectados.



En 2024, las transferencias discrecionales —fondos que el Gobierno envía sin obligación legal— cayeron un 75% en términos reales, lo que agravó la situación fiscal de varias provincias.

Aunque el Gobierno se muestra abierto al diálogo, aclaró que su margen económico es limitado. La idea es “escuchar reclamos y buscar consensos”, pero sin comprometer la estabilidad fiscal nacional. Por eso, los cambios que se discutan podrían ser graduales o focalizados.

Para las provincias, esta apertura representa una señal política positiva, ya que durante los últimos meses reclamaban mayor previsibilidad y participación en las decisiones financieras del país. Para el Gobierno, el diálogo es también una estrategia para conseguir apoyo político en el Congreso de cara a la aprobación del Presupuesto 2026 y de futuras reformas estructurales.

En resumen, el Ejecutivo busca bajar tensiones y construir acuerdos con las provincias, ofreciendo diálogo y escucha. Sin embargo, cualquier cambio concreto en la coparticipación dependerá de las negociaciones que se abran en las próximas semanas y del delicado equilibrio fiscal que el Gobierno intenta mantener.

Fuente: Infobae