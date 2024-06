Tras medio año de debate, este jueves la Cámara de Diputados se prepara para sancionar la ley Bases. Mientras tanto, en Casa Rosada ya diseñan el día después, que viene cargado de decretos y reformas.

Como anticipó Ámbito, en este marco se está escribiendo el decreto para reestructurar el organigrama del Estado, que verá la luz luego de se traten los cambios en la ley Bases. La idea, según pudo saber este medio, no es tocar nombres propios sino -entre otras cosas- descentralizar el área de Jefatura de Gabinete. Sobre este último punto, fuentes de diálogo directo con el Presidente explicaron que las empresas públicas volverán en su mayoría a la órbita de Economía. «Algunas quedarán en Jefatura, como por ejemplo AySA, en otros casos como Correo Argentino, todavía no está definido», explicaron.

El Gobierno busca una suerte de relanzamiento de su gestión luego de la sesión en Diputados, y para eso trazó objetivos claros. El primero de ellos será avanzar con la reglamentación de la ley y la reforma administrativa. «Tenemos facultades delegadas por un tiempo determinado, así que hay que aprovecharlo», explicaron a Ámbito.

Respecto a otra área sensible como es la AFI, en el Gobierno descartan las versiones de un nombramiento de Jaime Stiuso y explican que la designación de Sergio Neiffert es un cargo netamente político. «No es James Bond y no pretendemos que lo sea, la idea es darle un lugar político y no técnico, eso va para las agencias», aseguran.

El relanzamiento del organismo de inteligencia también está pensado para los próximos días, bajo el nombre de Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

En el oficialismo aclaran, sin embargo, que la reestructuración del Estado no necesariamente traerá la oficialización de Federico Sturzenegger en el Gabinete. La semana pasada, el asesor tenía una reunión prevista con el Presidente que se suspendió antes de la gira internacional, por lo cual se espera que concreten ese encuentro antes de avanzar.

Pacto y Consejo de Mayo

El Gobierno da por sentado que, con la ley Bases, esta vez sí habrá Pacto de Mayo. La cita será en Tucumán el próximo 9 de julio y para ello ya está en gestiones con el gobernador local Osvaldo Jaldo. En Balcarce 50 esperan que se trate de una ceremonia que se realice cerca de las 20 o 21 horas, con lugar a definir.

Previamente, saldrá publicado en el Boletín Oficial el decreto con la conformación del Consejo de Mayo, al que explican como «una suerte de ente que empuje las reformas estructurales». El oficialismo espera que los propios miembros regulen su funcionamiento, y aspira a convocar para el organismo a gobernadores, empresarios, referentes políticos y sindicalistas.

Sobre este último punto, no consideran un desafío la participación de la CGT. «Eso va a ser fácil, excepto la firma de Gerardo (Martínez)», argumentan.

La idea es que cada sector elija «a mano alzada» quién va a ser su representante en este prototipo de mesa extendida de negociación con el Gobierno.

Fuente: Ámbito