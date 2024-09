Ante la escalada del conflicto con los gremios aeronáuticos, el Gobierno nacional inició conversaciones con «varias empresas privadas latinoamericanas» para que se hagan cargo de Aerolíneas Argentinas «en caso de que las extorsiones continúen». Así lo confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni, luego de que una parte del Gabinete del presidente Javier Milei se reuniera para resolver el futuro de la aerolínea de bandera.

«Queremos comunicar que, en virtud de los persistentes paros que afectaron cerca de 40 mil pasajeros, el Gobierno ha iniciado conversaciones con varias empresas privadas latinoamericanas para que se hagan cargo de AA», expresó Adorni en su habitual conferencia de prensa, desde Casa Rosada.

«Todo esto siempre y cuando las extorsiones continúen por parte del sector gremial», sostuvo el funcionario en referencia al paro anunciado por trabajadores vinculados a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que se suma a una serie de medidas de fuerzas que se registraron en las últimas semanas por parte de distintos sindicatos.

«Vamos a sepultar los piquetes gremiales y los privilegios de una casta. Vamos a ir a fondo contra los piquetes de los gremios aeronauticos», agregó.

En ese sentido, Adorni comunicó que el Ministerio de Seguridad denunció al secretario general de APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas), Pablo Biró, por «amenazas y extorsiones», después de que expresara que el conflicto con el Gobierno «está grave y se va a poner mucho peor».

Tras sus dichos, la cartera que conduce la ministra Patricia Bullrich consideró que «podrían exceder el derecho de huelga amparado por la Constitución Nacional y constituir un acto ilícito bajo la figura del delito de amenazas extorsivas, contemplado en el artículo 149 bis del Código Penal».

A raíz de esta situación, el Gabinete Nacional convocó este jueves a una reunión de urgencia y mediante un posteo en redes sociales anunció: «Reunión del gobierno nacional para terminar con la extorsión permanente de los gremios de Aerolineas Argentinas».

El encuentro se dio después de que los trabajadores agrupados a ATE y dependientes de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), iniciaran esta mañana un paro en reclamo por la «preocupante situación salarial» en el sector y en «rechazo a los despidos».

La reunión estuvo encabezada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y participaron el propio Adorni, el ministro de Economía, Luis Caputo; el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; el titular de la compañía, Fabián Lombardo; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Si bien el gremio sostuvo que está «en riesgo» la seguridad aérea, el Gobierno confirmó que «todos los estándares de seguridad se cumplen en todo el sistema aeroportuario».

Transporte habló del «fallido» paro de ANAC

Luego de la medida gremial, el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, se refirió a la situación del transporte aerocomercial y habló de un «fallido paro que quiere instalar la casta sindical de ANAC».

«Hoy todos los aeropuertos funcionan con la adecuada Seguridad Operacional. El panorama a lo largo y ancho del país es 100% normal, los vuelos están saliendo en horario y con normalidad», puntualizó el encargado del área de Transporte, una semana después de que el Gobierno decretara la «esencialidad» del servicio aéreo.

«Vivimos un hecho histórico: La ANAC y sus trabajadores han garantizado la seguridad en las operaciones aéreas y los aeropuertos. El profesionalismo de nuestros bomberos y trabajadores de sanidad permite que estén en sus puestos de trabajo y que el paro de ATE haya sido un FRACASO», subrayó.

Además, Mogetta planteó que debido a este «fracaso sindical», Rodolfo Aguiar, titular de ATE, busca «infundir el temor público en la sociedad señalando que hay riesgo de vida para los pasajeros» y que «no hay servicios de seguridad en Aeropuertos». En ese sentido, anunció que denunciarán penalmente al sindicalista.

«Desde algunos sindicatos no lograron su objetivo de hacer paros salvajes y de joderle la vida a la gente. Y la gente ya entendió que es la casta sindical la que patalea porque quiere conservar sus privilegios. Desde el Gobierno Nacional no estamos protegiendo una postura ideológica ni política, estamos protegiendo a la gente. Por eso, no vamos a escatimar esfuerzos ni vamos a echarnos atrás», concluyó.

Fuente: Perfil