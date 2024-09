En medio del paro de aeronáuticos, el Gobierno anunció que impulsará un proyecto de ley para privatizar Aerolíneas Argentinas. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger reveló este sábado que existe una iniciativa formulada por diputados el PRO con la firma de Hernán Lombardi, la cual será respaldada por los legisladores de La Libertad Avanza.

«Nosotros no estamos autorizados por el Congreso para empezar un proceso privatización de Aerolíneas, pero hay grupo de unos 30 diputados del PRO que presentaron un proyecto para la privatización. Eso que no pudo pasar con la Ley Bases vuelve a ser una iniciativa del PRO y me parece que sería un excelente momento con este conflicto para volver a impulsar ese proyecto”, señaló en un primer momento el funcionario.

Para luego remarcar que se trata de “una ley específica, que la firma el diputado Hernán Lombardi, pero lo acompañaron los 30 diputados del PRO”.

“Definitivamente va a tener el apoyo de La Libertad Avanza porque nosotros de hecho ya lo habíamos propuesto. Es un contexto totalmente lógico de volver a plantear ese debate en el Congreso y así lo vamos hacer”, sostuvo en una entrevista por Radio Mitre.

En referencia a la medida de fuerza en reclamo de una recomposición salarial llevada a cabo por los aeronáuticos, que afectó a más de 300 vuelos y unos 38 mil usuarios, el ministro entiende que el incremento a los trabajadores «debería ser cero» debido al contexto actual de la aerolínea.

Ademas, brindó detalles del decreto que declara servicio esencial al sector aerocomercial. En un contexto de paro, los gremios deberán «mantener una provisión mínima de servicio que será del 50%», explicó Sturzenegger sobre el documento que será publicado el lunes en el Boletín Oficial.

El Gobierno reglamentó la esencialidad del servicio aeronáutico comercial

El presidente Javier Milei firmó el jueves 12 de septiembre la reglamentación que convierte a la aeronáutica civil aerocomercial en servicio esencial en todo el territorio nacional. El decreto buscará «garantizar servicios mínimos a la población ante conflictos laborales», habían informado desde el Ministerio de Capital Humano. Los gremios adelantaron que es una decisión «ilegal y arbitraria».

El ministro de Descentralización y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció la reglamentación del artículo 182 del DNU 70/23 a través de su cuenta de X (exTwitter). La implementación de esta medida había sido anunciada tras el paro que llevaron adelante días atrás los gremios provocando un enorme perjuicio a Aerolíneas Argentinas y sus usuarios.

El decreto establecerá medidas para garantizar un nivel mínimo de servicios ante conflictos laborales que puedan interrumpir total o parcialmente las actividades, «dada la importancia estratégica de este sector para la conectividad, el comercio y el transporte de pasajeros», había informado el Secretario de Trabajo, Julio Cordero.

La decisión se estableció luego de constatarse que, tras el paro realizado por los gremios del sector aerocomercial APLA y APA, «no se garantizaron servicios mínimos que deberían preverse en el marco de la esencialidad prevista en el Artículo 2 de la Ley 17.285», había informado el Gobierno.

A partir de esta medida, las partes involucradas deberán acordar los servicios mínimos a mantener y, si no hay acuerdo, será la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social la que intervendrá para determinar las condiciones necesarias. «El incumplimiento de los acuerdos sobre servicios mínimos dará lugar a sanciones conforme a la legislación vigente», agregaron.

Fuente: C5N