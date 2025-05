El Gobierno anunció este miércoles que avanzará con la reforma migratoria, una iniciativa que había sido anticipada en diciembre pasado y que el propio Javier Milei detalló en la apertura de las sesiones ordinarias. Finalmente, en plena campaña electoral de cara a las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, la medida se dio a conocer por el vocero y candidato, Manuel Adorni, quien levantó su perfil en la recta final hacia el domingo.

Sin preguntas de la prensa acreditada, el funcionario se mostró acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el Vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán. Desde su atril en la Sala de Conferencias, Adorni detalló que «ningún extranjero condenado podrá ingresar al país» y que aquellos que cometan un delito en territorio argentino «serán deportados».

La iniciativa se concretará a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), aunque no hay precisiones de su fecha de publicación. Trabaja en su redacción la cartera de Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzábal Murphy.

Respecto al uso de servicios de salud, el candidato a legislador señaló: «A partir de ahora los inmigrantes ilegales, residentes transitorios y temporales deberán pagar por los servicios de salud. Quienes ingresen a la Argentina deberán presentar un seguro médico para garantizar esa capacidad de pago».

En cuando al ámbito educativo, dio a conocer que se habilitará a las universidades nacionales «a cobrar sus servicios, si así lo desean, respetando su autonomía».

A su vez, el Gobierno aseguró que se van a acortar los plazos de los procesos de apelación para las expulsiones del país. «En la Ciudad de Buenos Aires, de los 4300 extranjeros detenidos en el ultimo año y medio, el 40% fue por robo o hurto», argumentó el vocero presidencial.

A partir de la entrada en vigencia del decreto, quien se encuentre ingresando de manera infraganti será rechazado. También, la ciudadanía argentina se va a otorgar únicamente a quienes residan durante dos años ininterrumpidos.

En la recta final de la campaña electoral de cara a las elecciones que se celebrarán este domingo en la Ciudad de Buenos Aires, Manuel Adorni subió su nivel de exposición. En el Ejecutivo prometieron al inicio de la semana que, además de sus actividades proselitistas -o a tono con ellas-, encabezará anuncios todos los días hasta el viernes, día en el que comienza la veda electoral. De esta manera, el candidato se mostró el martes con el titular de Economía, Luis Caputo, junto a quien dio a conocer la quita de aranceles para la importación de celulares. Para este jueves, fuentes del Ejecutivo aseguraron que se brindará un «anuncio bomba», que podría contemplar el blanqueo de capitales, entre otras medidas económicas.

Reforma migratoria: el desliz de Patricia Bullrich

El martes por la noche, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich brindó una entrevista televisiva para el canal TN, en la cual adelantó el anuncio. «Nosotros queremos que Argentina siga siendo una tierra de inmigrantes, pero no de delincuentes. No de gente que viene a usar los servicios sin pagar impuestos», manifestó en un tramo del reportaje.

Asimismo, señaló que «aquel que vive y pague impuestos tiene el mismo derecho que un nacional», pero «el que viene en un tur no puede recibir la misma salud, la misma educación universitaria. Solo en caso de emergencias porque Argentina es un país solidario».

«Delincuente, afuera. No queremos delincuentes que vengan y aprovechen la Argentina para delinquir. Los vamos a devolver a sus países y a muchos les vamos a impedir la entrada al país», subrayó la ministra de Seguridad.

Luego, Bullrich se adelantó al anuncio de una medida sensible para el Gobierno: «Mañana se anuncia», afirmó, para luego desdecirse: «No, no sé si mañana, me equivoqué, no es mañana, me equivoqué de día. No es mañana».

Fuente: Ámbito