El gobierno de Javier Milei aplicó un ajuste que resultó en la eliminación de más de 34.000 contratos laborales en el Estado nacional entre diciembre de 2023 y octubre de 2024. Según un informe del Ministerio de Economía, liderado por Federico Sturzenegger, encargado de la reestructuración y reducción de la planta de la administración pública, este recorte generó un ahorro cercano a los 4.000 millones de dólares en un periodo de 11 meses.

Austeridad en acción: el Gobierno recorta más de 34.000 puestos en el sector público

En un informe sobre Empleo Público, elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, se detalló que, durante los primeros once meses del mandato de Milei, se llevó a cabo una reestructuración profunda del sector público, que resultó en la eliminación de más de 34.000 puestos de trabajo, lo que representó una reducción del 7% en el personal.

Tras describir cómo impactó la motosierra en el empleo estatal, el balance indica que «en particular, la Administración Pública Nacional (uno de los pocos sectores que había registrado crecimiento en el empleo durante la última década en Argentina) experimentó una disminución de más de 20 mil puestos, lo que generó un ahorro de u$s 3.820 millones de dólares».

Y suma que esta medida «demuestra el compromiso del Gobierno con la reducción del gasto público y su determinación para cumplir con las promesas de eficiencia y austeridad en la administración pública». Entre diciembre de 2023 y octubre de 2024, la reducción de personal en la Administración Pública Nacional resultó en un ahorro de u$s 3.820 millones, según informó el Gobierno.

El recorte afectó principalmente a los contratos bajo la Ley Marco, con un ajuste de u$s 2.060 millones. En las modalidades permanente y transitoria, el ahorro alcanzó los u$s 1.130 millones, mientras que en los contratos bajo el régimen LOYS (monotributo), el ahorro fue de u$s 630 millones.

El informe detalla que, para calcular el ahorro total a largo plazo, se utilizó el salario promedio ponderado de octubre de 2024, según el tipo de contratación. «Este cálculo se realizó aplicando el concepto de perpetuidad, que estima el valor de los salarios futuros que ya no se pagarán, y luego se aplicó una tasa de descuento para determinar su valor presente», explica.

Al analizar los modelos de contratación, se observó una disminución del 3,6% en los empleados de planta permanente y transitoria entre diciembre de 2023 y octubre de 2024. En contraste, el personal contratado bajo la Ley Marco (Ley 25.164) y los monotributistas regidos por el Decreto 1109/17 experimentaron caídas mucho más significativas, con descensos del 17,8% y 51,9%, respectivamente.

Fuente: Iprofesional