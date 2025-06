El Gobierno brinda detalles del plan «dólar colchón», con el que el Gobierno busca que se vuelquen al mercado miles de millones de dólares sin declarar que están en poder de los ahorristas argentinos.

Según se anunció, dará detalles del «Proyecto de Ley de Principio de Inocencia Fiscal», que el Gobierno mandó este jueves por la mañana al Congreso. Del anuncio participan el titular del ARCA, Juan Pazo y el diputado nacional José Luis Espert, presidente de la comisión Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja.

Detalles del plan dólar colchón: «Vamos a abandonar el régimen persecutorio»

Espert fue quien tomó la palabra. «Vamos a abandonar el régimen persecutorio. Pasaremos a un régimen de enfoque recaudatorio, donde todos somos inocentes, salvo que ARCA demuestre lo contrario. Tiene que regir el principio de inocencia fiscal. Tenemos que blindar al ciudadano de bien que cuidó su ahorro del descalabro de la casta política. Para que pueda usarlo sin que lo persiga el fisco», señaló el legislador.

Luego fue el turno de Pazo: «El proyecto de ley incluye dos esquemas. Uno es el cambio de paradigma en el régimen general, y el otro referido al blindaje del nuevo régimen simplificado de impuesto a las Ganancias».

«Modificamos los umbrales por los cuales el estado podía investigarte como evasor. A partir de ahora, estos límites se aumentan significativamente. Significa que de alrededor de 7000 causas abiertas, quedaran en curso únicamente 200. Son las que implican una evasión real», agregó.

«También se modifica el plazo de prescripción para la determinación tributaria de arca. Es de 5 a 3 años siempre que los ciudadanos hayan presentado su declaración jurada. Los problemas impositivos se resuelven pagando. Les vamos a dar a los ciudadanos todas las instancias necesarias para que regularicen su situación fiscal, sin tener un problema penal», subrayó Pazo.

Y detalló: «Para quienes adhieran al régimen simplificado de impuestos a las Ganancias: implica un cambio trascendental. Quienes adhieran, podrán pagar ganancias solo por la facturación e independientemente de los gastos».

«En el ejemplo extremo: si durante el ejercicio fiscal una persona compra cinco departamentos, arca le cobrará ganancias por lo que haya facturado. Con esta ley garantizamos que ningún gobierno del futuro podrá perseguirlos por su situación patrimonial pasada», agregó.

La garantía para los ahorristas y las críticas para Axel Kicillof

«Ninguna administración podrá volver a tratar a los argentinos de bien como delincuentes. Esto significa que los argentinos que han salvado su plata de la mano de los políticos, adhiriendo este régimen podrán usarla para lo que quieran sin explicarle nada a nadie», señaló.

«Te adherís, pagás y te despreocupas. No te va a buscar nadie por los ahorros. Nunca más un argentino de bien será perseguido por los tecnócratas de turno. Gracias a la ley, las amenazas quedarán en el pasado», concluyó Pazo.

«No va a haber marcha atrás. Una Argentina que está vista en el mundo como amigo de los países prósperos. Es la garantía de que las leyes y el entramado institucional no se va a modificar para adelante», dijo por su parte Espert.

«Si Kicillof se opone a este proyecto, tendrá que dar explicaciones a los bonaerenses de por qué los tiene encerrados y los revienta a impuestos. Además, nos ha entregado a los asesinos. Si el gobernador quiere eso, allá a él», agregó Espert.

«No estamos buscando ningún tipo de cifra. Es un régimen simplificado de Ganancias que cambia la lógica tributaria de Argentina: dejamos de pensar que los argentinos son delincuentes o evasores. Se presume la inocencia del ciudadano. Esto es para monotributista o responsable inscripto», agregó Pazo.

El Gobierno mandó al Congreso el proyecto para modificar la Ley Penal Tributaria

Este jueves por la mañana el Gobierno presentó al Congreso un proyecto para modificar la Ley Penal Tributaria y de Procedimiento Fiscal. El Ejecutivo firmó el documento el miércoles por la noche y lo envió para su ingreso formal en la Cámara de Diputados. Desde el oficialismo aclararon que, al gestionarse digitalmente, el trámite tarda alrededor de un día.

Debido a esto, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aún no oficializó el ingreso del proyecto en los registros legislativos. Esta situación fue confirmada por el jefe de gabinete, Guillermo Francos, en declaraciones radiales.

«El proyecto lo firmamos ayer con el presidente y ya fue enviado al Congreso mediante el sistema electrónico. La ley tiene varios puntos que buscan movilizar los ahorros que fueron adquiridos en el mercado informal. Se dan garantías para los dólares del colchón».

Entre las propuestas principales, la Casa Rosada planea subir el monto a partir del cual la evasión tributaria se considera delito, de $1.500.000 a $100.000.000, manteniendo penas de dos a seis años para quienes evadan impuestos en ese rango. Además, se busca aumentar el límite a $1.000 millones en casos de evasión agravada, con sanciones de tres a nueve años.

El proyecto también incluye una reducción del plazo de prescripción penal para delitos tributarios, que pasaría de cinco a tres años. Esta modificación aplicaría en los casos donde el contribuyente haya presentado su declaración jurada a tiempo y la diferencia entre lo declarado y lo no declarado sea baja.

Actualmente, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede exigir el pago de impuestos y aplicar multas o clausuras durante cinco años para contribuyentes inscriptos y aquellos no inscriptos sin obligación legal de registrarse. Para los no inscriptos que tampoco cumplen esta condición, el plazo se extiende hasta diez años.

El Gobierno pretende fomentar la regularización voluntaria de contribuyentes que no hayan declarado parte de su capital, pero no impulsará la eliminación de datos fiscales. Además, no se contemplan cambios en la Ley de Prevención del Lavado de Activos ni en las facultades de investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF).

El proyecto tampoco altera la Ley Penal Cambiaria, que prohíbe la compra de moneda extranjera en el mercado informal. Desde Nación evaluaron reformarla, pero desistieron por considerar que podría afectar la liquidación de exportaciones y la continuidad del programa económico.

De este modo, confían en aprobar la iniciativa en Diputados y Senado con el apoyo de legisladores vinculados a gobernadores aliados. Trece mandatarios provinciales ya firmaron adhesiones al nuevo régimen de información fiscal, entre ellos Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco), Claudio Poggi (San Luis), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Valdés (Corrientes).

Cuántos dólares saldrán del colchón y qué impacto tendrán en la economía: esto anticipa la City

Si bien el equipo económico evitó, por el momento, dar algunas estimaciones, se muestran optimistas. En relación con cuánto podría ser el número que arroje el «plan colchón», el Centro de Estudios Políticos y Económicos (Cepec), realizó una estimación. «Considerando la efectividad de planes similares (8-12% según el Ministerio de Economía, y AFIP), en un escenario realista se puede proyectar el ingreso de u$s16.000 millones al mercado oficial.

Esto representaría un aumento del 80% sobre las reservas netas actuales, fortaleciendo la capacidad de intervención del BCRA en el mercado cambiario. Cada u$s1.000 millones incorporados podría traducirse en capacidad para financiar el equivalente al 15-20% del crédito anual a Pymes (Banco Nación, 2023), dinamizando sectores clave de la economía real», señaló la consultora en un informe.

Así, el Gobierno busca darle impulso al consumo a través de la circulación con más facilidad el dinero que los ahorristas tienen fuera del sistema, sin que ARCA realice demasiados controles al respecto. El monto de las transacciones en moneda extranjera en abril fueron u$s2.669 millones, un 5% del total en dicho mes, mientras que en marzo arrojaron u$s2.579 millones, un 4,8%. Es decir, hubo un incremento de apenas 0,5 puntos porcentuales, de acuerdo al informe de pagos minoristas del BCRA.

