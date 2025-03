En el Día de la Memoria, el presidente Javier Milei ordenó la desclasificación total de la documentación de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) relacionada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el período 1976-1983. Además, dispuso que el atentado del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) contra la familia del general Humberto Viola sea considerado un crimen de lesa humanidad.

Según explicó, la medida busca dar cumplimiento al decreto 4/2010, que había sido aprobado pero nunca implementado. Como parte de esta decisión, los archivos de la SIDE serán transferidos al Archivo General de la Nación para su resguardo y consulta pública.

«Durante décadas los archivos en manos de la SIDE permanecieron en las sombras y solo los gobiernos de turno tuvieron acceso a esta información secreta», reclamó.

Para la administración libertaria, «estos documentos fueron utilizados como un botín de guerra», por lo que por instrucción del presidente Javier Milei pasarán «a estar al servicio de la memoria y no de la manipulación política».

«Esta iniciativa puede resultar novedosa para la Argentina, pero no lo es a nivel mundial. En mucho países del mundo se ha avanzado en procesos de desclasificación», narró el vocero, y agregó: «La Argentina no puede quedar rezagada en este proceso. Lo que ocurrió en el pasado debe estar en los archivos de la historia no en los de inteligencia».

El Gobierno reconocerá ante la CIDH que el atentado del ERP contra Viola fue crimen de lesa humanidad

Por su parte, aclaró: «En este sentido, y siguiendo la vocación de contar la historia completa, se reconocerá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el atentado del ERP a la familia del capitán Humberto Viola fue un crimen de lesa humanidad».

El anuncio llega mientras las organizaciones de izquierda y otras agrupaciones políticas alistan sus columnas de militantes para marchar por Memoria, Verdad y Justicia, en un acto que concluirá en Plaza de Mayo.

El comunicado oficial del Gobierno en el día de la Memoria

La Oficina del Presidente destacó la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, subrayando la importancia de reflexionar sobre la historia sin sesgos ideológicos. En este marco, el Gobierno Nacional alcanzó un acuerdo con la familia del Capitán Humberto Viola, víctima del ERP en 1974, para reconocer este crimen como un delito de lesa humanidad. Además, el Presidente Milei ordenó la desclasificación de archivos de la SIDE relacionados con las actividades militares y guerrilleras entre 1976 y 1983, promoviendo la transparencia y el acceso público a la historia.

El comunicado completo

La Oficina del Presidente destaca la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, haciendo un llamado a la reflexión en busca de la historia completa, sin sesgo ideológico ni censura a las distintas voces que analizan y narran lo ocurrido en la década de 1970.

El reconocimiento pleno de nuestro pasado y la libertad para debatirlo son condiciones esenciales para cerrar heridas y construir un futuro donde la historia sea historia y no un relato político partidario.

En este sentido, el Gobierno Nacional ha alcanzado un acuerdo de solución amistosa con la familia del Capitán Humberto Viola, fusilado en 1974, en plena democracia, junto con su hija María Cristina de 3 años, a manos del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), organización terrorista que intentó imponer un régimen marxista, leninista y guevarista en la Argentina mediante la lucha armada.

Cabe recordar que, en 2022, la administración de Alberto Fernández, en representación del país, sostuvo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que este crimen no constituía un delito de lesa humanidad y que, por lo tanto, era prescriptible. En contraste, el Presidente Javier Milei ha tomado la decisión de acompañar el pedido de justicia de la familia Viola, instruyendo a la Secretaría de Culto y Civilización de la Cancillería Argentina, para que reconozca ante la CIDH que este crimen debe ser considerado un delito de lesa humanidad, ocurrido en el marco de un conflicto armado interno. Como parte de este acuerdo, el Gobierno enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley para establecer la imprescriptibilidad penal y civil de este tipo de delitos.

Asimismo, en línea con el objetivo de garantizar una conmemoración basada en la transparencia y la libertad de expresión, el Presidente de la Nación ha ordenado la inmediata desclasificación de los archivos en poder de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) vinculados a las actividades militares y guerrilleras entre 1976 y 1983.

Esta administración sostiene que lo que ocurrió en el pasado debe permanecer en los archivos de la historia, no en la SIDE. Es por eso que pone fin a la opacidad que rodeó durante décadas los documentos y los pone a disposición de la sociedad.

En una fecha como esta, los argentinos debemos valorar la paz alcanzada en democracia y reafirmar nuestro compromiso con la memoria completa, sin omisiones ni distorsiones políticas.

Fuente: Ámbito