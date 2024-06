Este miércoles el gobernador Hugo Passalacqua firmó el convenio de las nuevas líneas de crédito a cargo del Banco Nación, dirigidas específicamente al sector yerbatero y la industria forestal. Esta iniciativa incluye dos tipos de financiamientos: uno orientado a la compra de materia prima y otro para la adquisición de equipos y maquinarias. Ambos contarán con una tasa bonificada por el Estado provincial de 10 puntos porcentuales anuales.

Durante su intervención, el gobernador Passalacqua valoró estas líneas de crédito como parte de la estrategia provincial para promover el crecimiento y la competitividad de estos sectores clave en la economía de Misiones. Subrayó que estas medidas contribuirán a las industrias yerbatera y forestal, y que también fortalecerán las economías local y regional.

Asimismo, celebró que «estos créditos van a matrices productivas muy poderosas, como son la yerba mate y la fuerza de industria y sus derivados, nos fortalecen a nosotros como provincia en momentos de dificultades, crisis y decaimiento. Estamos siendo, por lo menos en mi sensación espiritual, contributivos al crecimiento de la República».

Además, valoró el papel de los funcionarios y organismos, tanto públicos como privados, involucrados en el lanzamiento crediticio. «Acá no hay ideología política, no hay posicionamiento, no hay color. Todo lo que sirva para que los misioneros y las misioneras tengan un empujón para poder crecer, avanzar, sobre todo conociendo la estirpe del misionero, que siempre va hacia adelante. Estos empujones crediticios son extremadamente buenos. Así que para mí es un día muy importante para la provincia».

En el acto también estuvieron presentes el ministro de Industria, Federico Fachinello y el subsecretario de Planificación, Extensión y Financiamiento Rural, Leonardo Amarilla.

Foco en la economía misionera

En tanto, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, dio detalles de las nuevas líneas de créditos. «Son dos líneas de créditos que estamos firmando en el día de hoy con el Banco de la Nación Argentina, por un total de 9.000 millones de pesos para el sector yerbatero y para el sector forestal», aclaró.

«La experiencia que hemos tenido en estos créditos es que siempre hay mucha demanda, hay una sobredemanda. Los empresarios misioneros siempre aprovechan estas líneas, así que les pedimos que lo hagan, que se acerquen a las sucursales del Banco de la Nación, que pidan esta línea de créditos para el sector forestal y yerbatero, y que realmente la apliquen para lo que es capital de trabajo, compra de materia prima, compra de insumos. Esto va a ayudar a seguir movilizando la economía misionera», añadió.

Por su parte, el gerente zonal del Banco Nación, César Tórtolo, agradeció a la provincia «por confiar en el banco un año más y permitirnos acompañar a la provincia y a sectores productivos tan importantes. Es un orgullo representar al Banco de la Nación Argentina nuevamente en un convenio como este, y nos llena de orgullo e ilusiones porque ya es una línea que realmente tiene mucha demanda».

«Esperamos que este año también tenga una alta demanda. Así otra vez ponemos en niveles productivos rápidamente al banco y a la provincia. Por eso, pedimos formalmente que se acerquen todos los usuarios destinados al sector de yerba y forestal a cualquier sucursal, para que rápidamente pongamos en práctica esta línea que nos viene a fortalecer», agregó.

Mientras, el titular de la Confederación Económica de Misiones (CEM), Guillermo Fachinello, agradeció el apoyo de la provincia y el banco al sector. «Desde la CEM constantemente estamos gestionando y buscando este respaldo financiero. Hoy, con un respaldo del subsidio de la tasa del 10% de parte de la provincia de Misiones, realmente es una herramienta fundamental para nosotros en este contexto en el que estamos viviendo y trabajando», señaló.

Impulso al sector yerbatero y forestal

Los créditos para el sector yerbatero, con una operatoria de Warrants, están destinados a proporcionar capital de trabajo a 180 días para los secaderos de yerba mate y los molinos de yerba mate. La línea de crédito propone un monto total de $5.000.000.000, con una tasa de interés actual del Banco de la Nación Argentina (TNA 26%) y una bonificación de 10 puntos porcentuales anuales por parte del Estado provincial. Cada empresa podrá acceder a un monto tope de $80.000.000, garantizado con Warrants sobre el stock de yerba mate canchada.

Por otro lado, los créditos para el sector forestal también ofrecen capital de trabajo a 180 días, dirigidos a las industrias que elaboran productos derivados del sector forestal, como muebles y fenólicos. Esta línea de crédito cuenta con un monto total de $4.000.000.000, bajo las mismas condiciones de tasa de interés y bonificación, con un monto tope similar por empresa y garantías a elección del Banco de la Nación Argentina.

La bonificación de tasas por parte del Estado provincial forma parte del compromiso del gobierno con el apoyo a las industrias que son pilares fundamentales en la estructura económica de Misiones. Esta iniciativa es una evolución de líneas de crédito similares que se venían prorrogando, solo que con incrementos significativos en los montos y mejoras en las condiciones financieras.