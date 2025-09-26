La reunión será el lunes en Casa Rosada, encabezada por Guillermo Francos. El objetivo es fortalecer la gobernabilidad, acercarse a los gobernadores y avanzar con las reformas del Pacto de Mayo.

Tras su viaje a Estados Unidos y la reunión con Donald Trump, el presidente Javier Milei convocó a una nueva reunión del Consejo de Mayo. El encuentro será el lunes en Casa Rosada, bajo la coordinación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El Gobierno busca revertir la debilidad en el Congreso y sumar apoyo político, luego de que desde Washington reclamaran mayor gobernabilidad como condición para avanzar con la ayuda financiera y el respaldo al paquete de reformas.

Participarán referentes políticos, sindicales y empresarios. Entre ellos: Federico Sturzenegger, Alfredo Cornejo, Carolina Losada, Cristian Ritondo, Gerardo Martínez (UOCRA) y Martín Rappallini (UIA).

Los temas a tratar incluyen la coparticipación, la reforma laboral y la reforma tributaria, puntos centrales del Pacto de Mayo que firmaron la mayoría de los gobernadores.

Además, mandatarios como Alberto Weretilneck (Río Negro), Carlos Sadir (Jujuy), Sergio Ziliotto (La Pampa), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y la vicegobernadora Teresita Madera (La Rioja) plantearon discutir el alcance de la ayuda financiera de Estados Unidos, en medio de las negociaciones en curso.

Con esta convocatoria, la Casa Rosada busca enviar una señal de unidad política y respaldo institucional, clave para sostener la agenda de reformas en el Congreso y responder al pedido de mayor gobernabilidad hecho por Washington.

