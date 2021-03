La directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, y la secretaria de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social, Laura Alonso, firmaron un convenio para colaborar en la implementación de Potenciar Inclusión Joven, un programa que impulsa proyectos productivos, laborales y comunitarios en los que participen jóvenes de entre 18 a 29 años en situación de vulnerabilidad.

Los proyectos deberán ser presentados por organismos gubernamentales, organizaciones no gubernamentales e instituciones religiosas que tengan congruencia con los objetivos del programa y, en caso de ser aprobados, recibirán un incentivo económico de $8.500 al mes para cada participante del proyecto.

Los proyectos tendrán una financiación de hasta 12 meses de duración y, en ésta primera etapa, el objetivo del programa es alcanzar a 100 mil jóvenes de todo el país.

«Los jóvenes son el motor para poner a la Argentina de pie. Necesitamos de su compromiso para dar lo mejor ya que nadie se salva solo, sino con un Estado presente que acompaña y genera las condiciones de igualdad de oportunidades para que todos los sueños puedan ser cumplidos», expresó Raverta.

Potenciar Inclusión Joven es un programa que lanzó el Ministerio de Desarrollo Social, que será el responsable del otorgamiento, administración y gestión de las prestaciones, en tanto que la Anses realizará cruces informáticos utilizando la información en sus propias bases de datos y la puesta al pago.

Esta iniciativa se suma al paquete de becas y bonos sociales focalizado en 300.000 jóvenes de bajos ingresos, que surge tras la finalización del IFE.

Alta tasa de probreza y mayores niveles de desempleo

Este viernes se sumó Potenciar Inclusión, un programa para financiar proyectos socioproductivos y comunitarios mediante un estímulo económico mensual de $8.500 para personas de entre 18 y 29 años en situación de vulnerabilidad.

Las autoridades buscan contener así a un sector con tasas de pobreza superiores al 40% y los mayores niveles de desempleo, cuando la economía sigue sin recuperar los niveles previos a la pandemia. Las iniciativas apuntan a reemplazar el Ingreso Familiar de Emergencia, de $10.000, con una cobertura inferior a los 9 millones de personas que el año pasado recibieron dicho subsidio durante tres meses.

En septiembre pasado, el Gobierno evaluaba reconvertir el IFE en un programa para crear hasta 3 millones de empleos. La idea era que las personas más afectadas por el desempleo recibiera un subsidio de $17.000 a cambio de una contraprestación o capacitación. Pero hasta ahora las autoridades avanzaron en medidas de menor alcance. Potenciar Trabajo, por ejemplo, cubre a 820.000 personas y hay organizaciones sociales que ya piden ampliar el cupo.

Los beneficiarios de dicho plan perciben hoy alrededor de $10.000, el equivalente a la mitad del salario, mínimo, vital y móvil, que deberá actualizar en abril el Consejo del Salario. Por ese motivo, el Frente de Unidad y Lucha (Polo Obrero, MTR Histórico, Bloque Piquetero Nacional, La William Cooke, Organización Revolucionaria 17 de Noviembre y Frente de la Resistencia) pidieron este jueves en el Ministerio de Trabajo el aumento de ese monto para llevarlo al nivel de la canasta familiar de pobreza, de $56.000.

Nuevo programa

El Ministerio de Desarrollo Social estará a cargo del otorgamiento, la administración y gestión de las prestaciones de Potenciar Inclusión, en tanto la ANSES realizará cruces informáticos utilizando la información en sus propias bases de datos y la puesta al pago. Para inscribirse será necesario enviar un correo electrónico a inclusionjoven@desarrollosocial.gob.ar, y una vez seleccionados deberán dirigirse a algunas de las organizaciones para continuar la inscripción.

El programa será compatible con Asignación Universal por hija/o ( AUH), Asignación Universal por embarazo (AUE), Becas Progresar, Pensiones no contributivas por Discapacidad, Tarjeta Alimentar, Inscripción al monotributo social o monotributo autónomo (hasta categoría A), Programa de acompañamiento para el egreso de jóvenes sin cuidados parentales (PAE) y prestación por desempleo.

En cambio, no podrán acceder quienes estén inscriptos en Potenciar Trabajo (en cualquiera de sus modalidades), tengan un empleo formal registrado o un subsidio o prestación monetaria no reintegrable con fines de empleo y/o capacitación (nacional, provincial, municipal o la Ciudad), pensiones no contributivas madres de 7 hijas/os y vejez o prestaciones de la seguridad social, mutualidades de previsión o de cualquier otro sistema público de protección.

Fuente: Iprofesional