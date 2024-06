Luego una maratónica sesión que se extendió en horas de la madrugada tras la votación en particular de la Ley Bases, el Senado, tras un debate abreviado, aprobó el paquete fiscal propuesto por el oficialismo con 37 votos a favor y 35 en contra. La sesión fue presidida en su totalidad por Bartolomé Abdala, ya que Victoria Villarruel asumió la presidencia de la Argentina por el viaje de Javier Milei a Italia para participar de la cumbre del G7.

Si bien la votación fue tan pareja como la anterior, esta vez no hubo empate, por lo que Abdala, quien votó como senador, no debió definir el resultado, algo que preocupaba al oficialismo durante el tratamiento de la legislación anterior.

La diferencia, esta vez, la marcó Martín Lousteau, quien había votado en contra de la Ley Bases, pero votó a favor del proyecto de ley Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, a pesar de que advirtió que no hay nada que «mejore el estilo de vida de los argentinos.

Los senadores de Unión por la Patria, dentro de los bloques conformados por Unidad Ciudadana (Juliana Di Tullio) y Frente Nacional y Popular (José Mayans), votaron en contra, mientras que hubo apoyos masivos por parte del PRO y otros sectores aliados al oficialismo.

Cómo fue la votación en particular

Antes de la discusión, el peronista disidente Juan Carlos Romero propuso que la misma fuese por títulos y no por capítulos, lo que aceleró los resultados finales. Veamos las 10 -al final, fueron nueve- definiciones:

* Las declaraciones de emergencias en materias administrativa, económica, financiera y energética por un año, junto a las facultades delegadas, quedó igualada en 35 y volvió a desempatar Villarruel.

En esta votación, el radical Maximiliano Abad lo hizo en contra junto a Lousteau. En tanto, su compañero de bancada Pablo Blanco viró su postura inicial y avaló el texto. Estuvieron ausentes Carambia y Gadano y, de esa manera, ayudaron al oficialismo.

*Después vino la reforma del Estado. Al inicio de la sesión, el presidente provisional de la Cámara alta y titular de la comisión de Legislación General -miembro informante-, Bartolomé Abdala, aseguró que se agregaban en la exclusión de influencias sobre estructura jurídica o reorganización a “aquellos organismos vinculados a la cultura”.

Además, «en los casos de reorganización, modificación o transformación de la estructura jurídica, centralización, fusión o escisión de los organismos relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación, se garantizará el financiamiento para la continuidad de las funciones de dichos organismos en el marco del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030».

En tanto, se incorporó la «Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) como organismo excluido de la facultad de intervenir». Seguido a ello, Abdala comentó la quita de Aerolíneas Argentinas, RTA y Correo Argentino del anexo relacionado con la posibilidad de privatización.

La votación ocurrió de la misma manera que el título anterior y desempató Villarruel. Como el kirchnerismo lo hizo en contra, sólo salió con mayoría simple -y no con dos tercios- y Diputados podría insistir, con misma mayoría, la reactivación de la versión original. No parece ser la opción que quieren ahora en la Cámara baja.

*Para el título 3, de «Contratos y acuerdos transaccionales», Abad y Lousteau se sumaron a los votos a favor y el registro quedó 37 a 33. Carambia y Gadano siguieron como los únicos dos ausentes.

Aquí fue importante la modificación explicada más temprano por Abdala, en cuanto a que “se entenderá que resulta económica y financieramente inconveniente para el interés público la suspensión o rescisión de los contratos de obra pública que se encontraran físicamente ejecutadas en un ochenta por ciento (80%) a la fecha de la sanción de la presente ley, o que cuenten con financiamiento internacional para su concreción”.

El texto aclara: «En caso de que dichos contratos se hayan visto suspendidos, su ejecución se reanudará previo acuerdo firmado entre comitente o contratante y contratista, el que deberá ser aprobado por la autoridad competente en razón de la materia y deberá ser suscrito dentro de noventa (90) días desde la publicación de la presente ley».

*Más que curioso fue el capítulo sobre el empleo registrado. La primera votación quedó igualada en 35. Después, ante la necesidad que desempatara Villarruel, se repitió la compulsa y salió 37 a 35. Esto se dio porque Abad y Blanco rectificaron y lo hicieron por la afirmativa. Lousteau, que había reclamado cambios, jugó a favor.

*En el quinto título, sobre modernización laboral, la oposición consiguió dinamitar el artículo 96, que apuntaba a derogar la ley 14.546, sobre el convenio especial de viajantes (18 versus 52 en contra; dos tercios). El resto se definió 37 a 33 a favor.

*Aquí entró el más que importante título de energía (hidrocarburos, gas natural y legislación ambiental unificada: salió 37 a favor y 33 en contra.

*Previo a los cierres de bloque del debate de la ley Bases, Abdala indicó más cambios para la votación en particular del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), para blindar el articulado y evitar derrotas.

La primera modificación estuvo direccionada al artículo 165: ya no será para «cualquier sector», sino para “forestoindustria, infraestructura, minería, energía y tecnología” que cumplan con requisitos previstos. No obstante, en la votación en particular, el puntano adhirió «turismo, siderurgia, petróleo y gas», lo que generó fuertes enojos desde el kirchnerismo, como enfatizó la riojana Florencia López.

En tanto, hubo un gesto para proveedores locales, ya que el compromiso para este caso será «como mínimo el 20% de la totalidad del monto de inversión, siempre y cuando la oferta se encuentre disponible y en condiciones de mercado».

Otro retoque importante se dio en el artículo 196 -incentivos cambiarios-, sobre el cobro de exportaciones: será de un 20% luego de dos años de iniciada la inversión; 40%, después de tres años; y 100%, a partir de los cuatro años. El título obtuvo 38 adhesiones y 32 rechazos.

*El título previsional se solucionó de manera exprés, debido a que Abdala deslizó más temprano la idea de quitarlo. De esta manera, el Senado descartó la eliminación de la moratoria previsional. Definirá Diputados.

*Cerca de las 2 de la mañana, se inició la discusión sobre el pícaro capítulo relacionado con el tabaco. Por caso, la senadora kirchnerista Carolina Moisés reclamó reinstaurar un nuevo precio fijo ($912) e incrementar el impuesto mínimo al 75%. Luego, hubo otras sugerencias. Diputados aprobó la suba de 70% a 73%. En el Senado no se aceptaron las modificaciones y el artículo quedó idéntico al de la Cámara baja, con 33 votos a favor, 10 en contra y 27 abstenciones. Las últimas fueron de gran parte del Frente de Todos.

*El último título, de disposiciones finales, casi genera una trifulca tras la exigencia de Lousteau de incorporar ítems de su dictamen de minoría, como por ejemplo, una recomposición de los fondos universitarios. Se le respondió que buscaba introducir un tema sobre tablas y no se le concedió dicha posibilidad. La votación terminó con 36 avales, 32 rechazos y una abstención.

Lo último podría generar un problema en el Senado, ya que Juliana di Tullio nunca ejecutó su voto en defensa de Lousteau. Villarruel lo consideró como abstención y se generó una fuerte puja en el recinto.

Fuente: C5N, Infobae