Desde el Gobierno decidieron una contraofensiva ante el intento de UP de expulsar al senador Edgardo Kueider y propone que, si ésa es la decisión de la oposición, entonces también se propondrá la expulsión de todos aquellos diputados y senadores con investigaciones abiertas en la Justicia, para lo cual llamarían el jueves a una sesión especial para tratar cada caso.

En línea el vocero presidencial Manuel Adorni lanzó una encuesta en su redes sociales que preguntaba: ¿Usted está a favor de destituir a todos los Diputados y Senadores que tengan causas judiciales?

La lista con todos los diputados y senadores que tienen causas en la Justicia ya estaría armada y sería analizada en la especial del jueves para tratar sus respectivas destituciones, asegura la agencia NA. Es el mismo día que Unión por la Patria convocó a tratar la expulsión del senador que fue detenido en Paraguay por contrabando de divisas.

Según trascendió, en la lista estarían Santiago Cafiero, Máximo Kirchner, Oscar Parrilli, Rodolfo Tailhade y Victoria Tolosa Paz y la sesión especial está convocada para las 11, es decir, una hora antes del horario solicitado por Unión por la Patria.

El argumento del oficialismo es exponer el «doble estándar» del kirchnerismo, que por un lado condena a Kueider por adelantado y por otro pide el debido proceso. «Nos dieron una buena idea», dijeron cerca de Milei.

Kueider entró al Senado en una boleta del peronismo, pero unos meses después de que asumiera Milei negoció un acuerdo, apoyó la ley Bases y fue impulsado por el Ejecutivo para liderar la codiciada Comisión Bicameral de Inteligencia (aunque finalmente no logró ese lugar).

Si debe dejar su banca, en su lugar asumiría una senadora camporista, lo cual complicaría al oficialismo en un Senado donde ya tienen muy complicadas las chances de tomar la iniciativa.

Unión por la Patria presenta pedido de sesión en el Senado para expulsar a Edgardo Kueider

Unión por la Patria (UP) presentó un pedido de sesión en el Senado para el próximo jueves para empujar la expulsión del cuerpo del entrerriano Edgardo Kueider por «inhabilidad moral». El senador se encuentra con prisión domiciliaria en Paraguay (al igual que su secretaria Iara Guinsel Costa), imputado por tentativa de contrabando tras haber sido detenido en la frontera con más de 200 mil dólares sin declarar.

El senador que ingresó a la cámara Alta por la boleta del Frente de Todos en 2019 aunque luego se apartó del peronismo y fue un aliado constante de La Libertad Avanza (LLA) durante todo este año, pidió licencia a su cargo. Con lo cual, el oficialismo perdió en los hechos un voto para las sesiones extraordinarias. Pero UP busca ahora la destitución de Kueider, ya que de ocurrir su salida sería reemplazado por Stefania Cora, miembro de La Cámpora de Entre Ríos. Es decir, el interbloque peronista pasaría a tener una voluntad más para alcanzar las 34 bancas, a tres del quórum propio, que podría alcanzar con aliados.

«Vamos a pedir una sesión para expulsar a Kueider del cuerpo el próximo», confirmaron a Ámbito desde el bloque en el Senado. El pedido ingresará este viernes. Indicaron que el fin de las sesiones ordinarias no sería un escollo, ya que se trata de una cuestión interna del cuerpo. La autoconvocatoria requerirá luego de una mayoría de dos tercios para concretar la expulsión. En el peronismo desconocen si llegarán al número, pero intentarán hacer un careo con el oficialismo. «Queremos ver quienes lo apoyan. Está preso en Paraguay, lo agarraron in fraganti, es como los bolsos de López», dijeron a Ámbito desde la trinchera de UP.

El reglamento del Senado tiene grises al respecto, pero el PJ interpreta que de conseguir las mayorías podría avanzar. Otros senadores peronistas no tenían conocimiento del pedido de sesión y expresaron que lo que sí avanza es el pedido de resolución que ingresó hace dos días, y que debería tratarse en la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el propio Kueider. Aunque, en su licencia, su lugar podría ser ocupado por la vicepresidenta de la comisión, la senadora tucumana Sandra Mendoza (Unión por la Patria).

En tanto, desde la presidencia de la cámara mencionaron a este medio: «El peronismo lo va a intentar porque les conviene políticamente, podrían poner un voto, pero no creemos que vayan a tener éxito», dijeron colaboradores de Victoria Villarruel.

En el extremo de no conseguir la remoción, la jugada le permitirá a UP exponer a La Libertad Avanza, luego de los cruces entre ambos espacios, desentendiéndose de la pertenencia política del senador detenido en Paraguay. Para el oficialismo, «es un problema del kirchnerismo» como señaló el propio Javier Milei, con una orden de postear en redes la boleta de 2019, donde Kueider comparte lista con Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Esta última, al igual que la dirigencia peronista, recalcó los votos alineados al Gobierno que realizó el entrerriano, incluyendo la ley Bases. Incluso deslizaron que el dinero incautado en la frontera entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú correspondería a presuntas coimas por el apoyo irrestricto a LLA.

Fuente: Ámbito