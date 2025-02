Con el objetivo de asegurar las mejores condiciones para el inicio de clases, el plan integral de refacción de cara al ciclo lectivo 2025 alcanza a más de 50 establecimientos educativos de gestión pública y privada en distintas localidades.

Los trabajos se ejecutan exclusivamente con fondos provinciales a través del instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) en conjunto con la Unidad Sectorial de Coordinación y Ejecución de Programas y Proyectos Especiales (USCEPP) y el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) del Ministerio de Educación. Incluyen principalmente reacondicionamiento de instalaciones eléctricas y sanitarias, reparaciones de techos, pintura, mejoras en iluminación, colocación o reemplazo de ventiladores; y trabajos de mantenimiento general de las instalaciones educativas.

Si bien durante todo el año es permanente el relevamiento y la ejecución de trabajos en las escuelas de la Provincia, algunas tareas de mantenimiento que requieren mayor tiempo de planificación se realizan durante la temporada de verano con los edificios escolares sin personal ni alumnos. Es importante remarcar que anteriormente varias de estas obras recibían financiación del Gobierno nacional y ahora se les está dando continuidad exclusivamente con fondos provinciales, una coyuntura que refleja el compromiso del Gobierno de la Provincia con el bienestar de su comunidad educativa y el equilibrio de las finanzas públicas con el que es necesario contar para poder resolver cuestiones de infraestructura que fortalecen la calidad de las instituciones educativas misioneras.

En esta primera etapa fueron alcanzados más de 50 establecimientos ubicados en los departamentos de Apóstoles, Cainguás, Candelaria, Capital, Eldorado, Gral. Manuel Belgrano, Guaraní, Montecarlo, Oberá, San Ignacio y San Pedro. Algunas de las instituciones incluidas en esta etapa del plan de refacciones son:

-Obras en proceso a cargo de IPRODHA-

1) B.O.P. N°93 (Ex. Ciclo Básico N° 9) de Tres Capones

2) Escuela Especial N°26 de Aristóbulo del Valle

3) N.E.N.I. N° 2090 que funciona en la Escuela Provincial N° 330 de Campo Grande

4) N.E.N.I. N° 2134 situada en la Escuela Provincial N° 558 de Dos de Mayo

5) NENI N° 2045 de Posadas

6) Escuela Provincial N 583 Capitán de Corbeta Carlos María Zubizarreta de Puerto Esperanza

7) B.O.P. Nº 89 (Ex Ciclo Básico Nº 05) de Puerto Iguazú

8) Escuela Provincial N° 760 de Santiago de Liniers,

9) Escuela Provincial N° 898 (Ex Aula Satélite N° 01: Escuela Provincial N° 775) de San Antonio

10) N.E.N.I. N° 2029 en la extensión de la Escuela Provincial N° 325 de San Antonio

11) Escuela Provincial N° 561 Gabriela Mistral de El Soberbio

12) Escuela Provincial N°207 Prof. Juan Carlos Pirez de San Vicente,

13) B.O.P. N° 27 de Garuhapé;

14) Escuela Especial N° 8 de Puerto Rico,

15) N.E.N.I. N° 2105 ubicado en la Escuela N° 811 de Jardín América

16) N.E.N.I. Nº 2034 con su extensión funcionando en la Escuela Provincial Nº 709 de 25 de Mayo

17) N.E.N.I. Nº 2090 de Campo Grande

18) B.O.P. Nº 29 de Caraguatay

19) C.F.P Nº5 (Ex. Misión Monotec. Nº 28) de El Alcázar

20) Escuela Provincial Nº 784: Remedios de Escalada de San Martín de El Soberbio

21) N.E.N.I. Nº 2122 -Ext. Escuela Provincial Nº 83 de Leandro N. Alem

22) El Centro Polivalente de Arte en Oberá

23) B.O.P. Nº 104 (ex Ciclo Básico Nº 20) de San Pedro

-Obras terminadas a cargo del IPRODHA-

24) NENI N° 2125 del Paraje Yacutinga en Gobernador Roca;

25) Escuela Provincial 310 Brigadier General Juan Manuel de Rosas de Jardín América.

26) NENI N° 2033 que funciona en la Escuela Provincial 254 de Montecarlo

27) EFA Freinademetzu ubicada en la Aldea Perutí en Caraguatay

-Obras en instituciones educativas públicas de gestión privada-

28) Instituto Santa Catalina

29) Escuela San Miguel

30) Instituto Espíritu Santo

31) Instituto San Ignacio del Loyola

32) Instituto Madre de la Misericordia

33) Instituto Yabotí

34) Instituto Crucero del Norte

35) Instituto Guacurarí

36) Colegio Del Carmen

37) Instituto Universo

38) Instituto Capri

39) Instituto San Basilio

40) Instituto Goyena

41) Instituto Emanuel

42) Instituto IPEC

43) Instituto Sture Andersson (IESA)

44) Instituto Saltos del Moconá de El Soberbio

45) Instituto San Francisco de Puerto Iguazú

46) El Instituto Crecer de Puerto Iguazú

…entre otras instituciones y establecimientos incluidos en el plan de refacciones.