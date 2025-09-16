El Programa “Mi Primera Exportación” tiene por objetivo aumentar la oferta exportable de Misiones y fortalecer la competitividad de los productos locales, acompañando de manera integral a quienes desean iniciarse en el comercio exterior.

En la Sala de Prensa de Casa de Gobierno se firmó este lunes 15 de septiembre un acta acuerdo interinstitucional que garantiza la articulación de organismos provinciales en el marco del Programa “Mi Primera Exportación”, una política destinada a acompañar a empresas, cooperativas y productores misioneros en su primer acercamiento a los mercados internacionales.

El ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, remarcó que “este programa es una herramienta concreta de crecimiento para que nuestra producción local pueda expandirse más allá de las fronteras. Abrir mercados internacionales significa abrir un futuro de oportunidades, diversificar lo que producimos y mostrar la identidad misionera al mundo”. Al mismo tiempo, López Sartori remarcó el compromiso de seguir fortaleciendo la presencia en los más de 80 países a los que actualmente llegan los productos misioneros.

El acuerdo fue rubricado por el Ministerio del Agro y la Producción, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual y Comercio Exterior, Silicon Misiones y la Cámara de Comercio Exterior de Misiones, delimitando responsabilidades y competencias para asegurar un trabajo coordinado, eficaz y en beneficio de todo el sector productivo.

Entre otras otros puntos, la iniciativa del gobierno provincial contempla:

Charlas y asistencia técnica personalizada en comercio exterior, con herramientas prácticas y actualizadas.

Capacitaciones introductorias sobre procesos de exportación para empresas, productores y cooperativas que buscan dar sus primeros pasos.

Jornadas de experiencias exportadoras, donde se comparten casos de éxito de firmas misioneras que ya lograron internacionalizarse.

Encuentros sobre e-commerce, integrando bancos, plataformas globales y referentes del comercio electrónico.

Promoción comercial y difusión estratégica de la oferta exportable misionera.

En el acto participaron también el ministro de Industria, Federico Fachinello; la ministra de Acción Cooperativa, Liliana Mabel Rodríguez; la presidenta de Silicon Misiones, Alicia Penayo; y el presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Misiones, Sebastián Carattini.

La próxima instancia será la capacitación prevista para el 22 de septiembre a las 10 hs en el Salón Polideportivo de la localidad Ruiz de Montoya. Allí se presentarán en detalle los alcances del programa y se brindará el primer taller introductorio para emprendedores, productores y cooperativas interesados en proyectar su producción a nuevos mercados.