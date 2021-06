El gobernador Oscar Herrera Ahuad, acompañado por el ministro de Industria, Nicolás Trevisán, recibió a referentes del sector privado de distintos puntos de la provincia este martes en una reunión realizada este martes en Casa de Gobierno.

Integraron la mesa de trabajo referentes de empresas del sector comercial, industrial, aserradero, yerbatero, envasado de plástico, constructor y alimenticio. Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con el sector productivo, como capacitaciones, leyes laborales, posibles líneas de financiamiento y tratativas para delinear la visión a futuro que Misiones maneja con el sector privado.

El ministro Trevisán aseguró al finalizar el encuentro, que “logramos que el Gobernador y el Gobierno en general tengan un termómetro de cómo está la situación de cada uno de los sectores de la provincia. Eso nos ayuda a evaluar y a gestionar soluciones que se puedan implementar de manera local en cada uno de los sectores”. Además, aclaró que sostener la economía es uno de los principales objetivos del Gobierno.

No obstante, comentó que Misiones pudo lograrlo aún en pandemia y que eso “nos ha permitido no solamente no perder puestos de trabajo, sino también estar entre las principales provincias generadoras de empleo en una situación muy crítica. Así que nuestro norte es claro, en algunas decisiones podemos resolver nosotros localmente y en otra tenemos que lograr que la Nación nos escuche”.

Al finalizar la reunión, los representantes de las diferentes empresas e industrias convocadas manifestaron su beneplácito por este tipo de encuentros, porque “tenemos un teléfono abierto y es una muy buena vía para canalizar ideas y propuestas”, al tiempo que valoraron la posibilidad de dialogar directamente con el Gobernador para brindarle un diagnóstico de primera mano.

Los gerentes y representantes que mantuvieron la reunión en la Sala de Situación con el mandatario, pertenecen a empresas como la fábrica de envases plástico, Envasando SRL; la fábrica de muebles Dimadera; los aserraderos de Graef Hermanos SRL y Valerio Oliva Forestal S.A; las empresas constructoras Premoldeados Posadas y Simacon; la yerbatera Mate Rojo; la productora de alimentos Santa Mónica; la Metalúrgica Lory y fábrica de colchones Taurus.