En una conferencia de prensa realizada en el mediodía de este sábado, el gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad, en compañía del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, anunció el retorno de las clases presenciales para el ciclo lectivo 2021 en Misiones. La medida se anunció en el marco de la visita del funcionario nacional a la provincia para coordinar una agenda federal unificando criterios y modalidades para el regreso a clases. Al respecto, el Gobernador informó que “en nuestra provincia, conjuntamente con la Nación, hemos tomado la decisión de que las clases sean presenciales y que tengamos una alternancia, con un 50% de posibilidades de que sea virtual en aquellos lugares donde la epidemiologia no nos permita avanzar con una presencialidad absoluta”.

Además, aclaró que si bien “en Misiones vamos a tener presencialidad y vamos a poder implementar una alternancia de 50/50, no significa que en aquellos lugares donde no hay pisada epidemiológica no se pueda cumplir con una presencialidad del ciento por ciento”. En ese sentido, dio cuenta que se trabajará en conjunto con el Comité de Crisis y expertos del Ministerio de Salud Pública, y con el Ministerio de Educación para el monitoreo jurisdiccional de las escuelas. Asimismo, destacó la experiencia de regreso a clases a finales del 2020 de los alumnos del último año de la secundaria, como los actos de colación, donde no hubo registro de complicaciones.

Así, aludiendo a esa experiencia, el Gobernador manifestó que “en conjunto con el equipo de Salud Pública, vamos a trabajar para que todas las escuelas cuenten con el material necesario para su higiene personal, cuidado sanitario, con los promotores de salud acompañando en cada uno de los lugares. También vamos a continuar con los test rápidos aleatorios en diferentes escuelas de los 77 municipios de Misiones. Eso nos va a ir dando el pantallazo de cómo se mueve la epidemiología dentro de un contexto de clases”.

Inmunización del sistema educativo

Durante la conferencia, el mandatario misionero remarcó que “es fundamental volver a la escuela”. De este modo, aclaró que “se trata de una cuestión lógica para el crecimiento del desarrollo del ser humano. Por eso nosotros vamos a brindar todas las garantías necesarias para que así sea. Vamos a trabajar en el modelo de inmunización de vacunación para todos los docentes que tengan un factor de riesgo en una primera etapa. Luego, iremos de acuerdo a la cantidad de dosis de vacunas que reciba la provincia, extendiendo hacia los otros niveles educativos”.

La medida trazará una línea, a donde se iniciará con los docentes con factores de riesgo de las ciudades con mayor cantidad de casos. “Trabajaremos con el stock de dosis que podamos tener disponible para los docentes mayores y aquellos que tengan un factor de riesgo para poder ir inmunizándolos. De esa manera llegar con la mayor cantidad de dosis aplicadas al 1° de marzo”, añadió.

Acompañamiento de los gremios docentes e infraestructura escolar

En el contexto de regreso a clases frente a la situación sanitaria, Herrera Ahuad pidió el acompañamiento de los docentes y apeló al “sentido común de todos los gremios docentes de la provincia de Misiones. Es fundamental para que podamos entender que esta es una cuestión de la sociedad. Necesitamos que nos ayuden, que nos acompañen”. Después, prosiguió dando cuenta de que “tenemos un plan que abarca el 90% de las escuelas de nuestras provincia ejecutándose en lo que es infraestructura escolar, baño, agua, energía eléctrica y queremos llegar con todo concluido en 15 días, antes que se inicien las clases”.

Sobre al final de su intervención, recalcó la importancia de la presencialidad en el aula, con un sistema mixto que garantice la seguridad sanitaria a quien va a la escuela. “Pero también para aquel que no pueda ir por una cuestión epidemiológica a su clase, que pueda utilizar la Plataforma Guacurarí para no perder presencialidad, aunque sea de manera virtual” agregó. Por último, agradeció el acompañamiento de la Nación en la cocreción de obras, como la refacciones en las escuelas de la época de los Planes Quinquenales y enfatizó que “estamos acá para acompañar el modelo educativo del presidente de la Nación”.

En la conferencia, realizada en la Sala de Situación de Casa de Gobierno, también estuvieron presentes, el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones, Miguel Sedoff; el titular de la Unidad Gabinete de Asesores de la Nación, Matías Novoa Haidar y la secretaria general del Consejo Federal de Educación, Marisa Díaz.