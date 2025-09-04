La cuenta regresiva ya comenzó: Campo Grande será la Capital del Guardapolvo Blanco del 11 al 14 de septiembre, cuando se viva la 39ª Fiesta Provincial del Docente, el encuentro educativo y cultural más importante de Misiones.

El lanzamiento oficial contó con la presencia del gobernador Hugo Passalacqua, quien se mostró emocionado:

«Si hay una fiesta que me toca el corazón es ésta. Mi alma docente también está ahí puesta».

El mandatario agradeció a la comisión organizadora y destacó que el evento es «un tributo a los más de 31 mil docentes misioneros que dedican su vida a formar a nuestros jóvenes».

Por su parte, el intendente de Campo Grande, Carlos Sartori, resaltó el impacto económico y turístico que genera la fiesta en la localidad, mientras que la comisión organizadora invitó a toda la comunidad a participar de esta edición que contará con shows en vivo, feria gastronómica, elección de reina y actividades deportivas y recreativas.

Uno de los momentos más esperados será el show internacional de Banda Legal (Brasil) el sábado por la noche.

📅 Programa completo

Jueves 11 – Acto Central Provincial

10:00 hs – Acto Central en homenaje a los Docentes con autoridades provinciales (Plazoleta Maestro Argentino).

Viernes 12 – Noche Joven

08:00 hs – Recepción de delegaciones.

09:00 hs – Reunión con delegados deportivos.

14:30 hs – Inicio de actividades deportivas.

19:00 hs – Show en vivo de Bichy Vargas en la Expo Feria (frente al Polideportivo Municipal). Entrada libre y gratuita.

22:00 hs – Noche Joven con Xenox Sonido, Tunami La Cumbia Popular y DJ Cris Kaiser (Polideportivo Municipal). Entrada general: $5.000.

Sábado 13 – Elección de la Reina y Baile del Docente

08:00 hs – Continuación de actividades deportivas.

20:30 hs – Apertura en el Polideportivo Municipal.

21:00 hs – Presentación de candidatas y reinas invitadas.

22:30 hs – Elección y coronación de la nueva soberana.

23:30 hs – Show internacional: BANDA LEGAL (Brasil).

01:30 hs – Show de Compás de Amor.

03:30 hs – Xenox Sonido e Iluminación.

Entradas: $5.000 (consultas al 3755-686649 / 3755-627310).

Domingo 14 – Almuerzo y Premiación

08:00 hs – Definición de actividades deportivas.

09:00 hs – Misa en homenaje a los Docentes (Parroquia San Rafael).

12:00 hs – Presentación de ballets y danzas académicas locales e invitados.

13:00 hs – Almuerzo y entrega de premios.

17:00 hs – Cierre oficial del Festival del Docente.