La cuenta regresiva ya comenzó: Campo Grande será la Capital del Guardapolvo Blanco del 11 al 14 de septiembre, cuando se viva la 39ª Fiesta Provincial del Docente, el encuentro educativo y cultural más importante de Misiones.
El lanzamiento oficial contó con la presencia del gobernador Hugo Passalacqua, quien se mostró emocionado:
«Si hay una fiesta que me toca el corazón es ésta. Mi alma docente también está ahí puesta».
El mandatario agradeció a la comisión organizadora y destacó que el evento es «un tributo a los más de 31 mil docentes misioneros que dedican su vida a formar a nuestros jóvenes».
Por su parte, el intendente de Campo Grande, Carlos Sartori, resaltó el impacto económico y turístico que genera la fiesta en la localidad, mientras que la comisión organizadora invitó a toda la comunidad a participar de esta edición que contará con shows en vivo, feria gastronómica, elección de reina y actividades deportivas y recreativas.
Uno de los momentos más esperados será el show internacional de Banda Legal (Brasil) el sábado por la noche.
📅 Programa completo
Jueves 11 – Acto Central Provincial
10:00 hs – Acto Central en homenaje a los Docentes con autoridades provinciales (Plazoleta Maestro Argentino).
Viernes 12 – Noche Joven
08:00 hs – Recepción de delegaciones.
09:00 hs – Reunión con delegados deportivos.
14:30 hs – Inicio de actividades deportivas.
19:00 hs – Show en vivo de Bichy Vargas en la Expo Feria (frente al Polideportivo Municipal). Entrada libre y gratuita.
22:00 hs – Noche Joven con Xenox Sonido, Tunami La Cumbia Popular y DJ Cris Kaiser (Polideportivo Municipal). Entrada general: $5.000.
Sábado 13 – Elección de la Reina y Baile del Docente
08:00 hs – Continuación de actividades deportivas.
20:30 hs – Apertura en el Polideportivo Municipal.
21:00 hs – Presentación de candidatas y reinas invitadas.
22:30 hs – Elección y coronación de la nueva soberana.
23:30 hs – Show internacional: BANDA LEGAL (Brasil).
01:30 hs – Show de Compás de Amor.
03:30 hs – Xenox Sonido e Iluminación.
Entradas: $5.000 (consultas al 3755-686649 / 3755-627310).
Domingo 14 – Almuerzo y Premiación
08:00 hs – Definición de actividades deportivas.
09:00 hs – Misa en homenaje a los Docentes (Parroquia San Rafael).
12:00 hs – Presentación de ballets y danzas académicas locales e invitados.
13:00 hs – Almuerzo y entrega de premios.
17:00 hs – Cierre oficial del Festival del Docente.
Deja una respuesta