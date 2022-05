El ingeniero electromecánico, Eduardo Brunner, asumió este martes al frente de la delegación del Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (IMAS) en la ciudad de las cataratas, en una ceremonia encabezada por el gobernador Oscar Herrera Ahuad. Brunner asumió el cargo como parte del proceso de restructuración del ente en la ciudad y con el compromiso de llevar soluciones a los desafíos vinculados con el abastecimiento de agua potable en la ciudad.

El Gobernador aseguró que Bruner aportará su trabajo y experiencia, que ya viene de cumplir tareas en el Estado provincial en el área de innovación y desarrollo en el Parque Industrial y de la Innovación de Posadas. “Y no cesamos en la búsqueda de otros recursos humanos capacitados, ingenieros, para que conformen un equipo que va a ser muy necesario en Puerto Iguazú, porque se nos viene las otras obras de inversión en agua”, añadió. Asimismo, habló de los desafíos y la responsabilidad institucional para enfrentar los problemas estructurales con los servicios básicos de la comuna. “Es un tiempo en el que debemos generar cambios estructurales fuertes para que Puerto Iguazú pueda crecer”, remarcó. Y se refirió a las diversas obras hídricas, energéticas y de urbanización que se están llevando adelante en la ciudad mediante la gestión provincial y municipal, que son “prioridad de gestión”, enfatizó.

Herrera Ahuad indicó que ya llevan aproximadamente 250 cuadras de las 400 programadas para la comuna, así como los proyectos de iluminación en la vía pública y el proceso de urbanización en la avenida Brasil. Igualmente, respecto de la infraestructura energética, reiteró que ya se obtuvo financiamiento para la remodelación de la Estación Transformadora (ET) Iguazú 132/33/13,2 kv con el que se sumará un segundo transformador para duplicar la capacidad y satisfacer la demanda eléctrica sin la necesidad de sectorizar su distribución. Esto otorgará factibilidad de servicio “por lo menos por diez o quince años, una capacidad instalada óptima para que Puerto Iguazú pueda seguir creciendo”. Aclaró que tanto las obras como la disposición del recurso humano van a requerir un ensamble interesante e inteligente para que poder tener un verano mejor. Aunque sostuvo que el problema hídrico se va a ir resolviendo con un programa bien delineado y pensando también en afrontar las conexiones ilegales con tarifas sociales diferenciadas.

En este contexto también se informó que existen grandes posibilidades de que en marzo o abril del año próximo esté terminado el nexo eléctrico más importante, mientras que el sistema de agua potable ya está concluido en un 90% y en 40 días estará terminado. Mientras que la obra de la toma del río Iguazú, se encuentra avanzada en un 65% y estará terminada para septiembre, mientras que el acueducto que viene de Mbocay está en un 50% y en 90 días también estará terminado. A lo que se suma que para fin de año estarán concluidas las obras de modernización del centro.

“Puerto Iguazú se convertirá en un polo de desarrollo comercial, cultural, turístico”, dijo el Gobernador, y sobre la inversión en materia hídrica en la provincia manifestó que “es en los 77 municipios y muchas de esas obras las vamos a ir concluyendo en el transcurso de este año”.

A su turno, el flamante directivo Eduardo Brunner habló de los desafíos a encarar y señaló que aportará desde su experiencia, considerando “que no hay barreras que no se puedan superar, no hay obstáculos que no se puedan sortear, siempre y cuando uno trabaje con firmeza, dedicación y sobre todo trabajo en equipo”.

En la asunción, también estuvieron el ministro Coordinador de Gabinete, Ricardo Wellbach; el intendente local, Claudio Filippa; el presidente del IMAS, Joaquín Sánchez, entre otros funcionarios y personal técnico de la delegación.

El avance de obras para mejorar la localidad

Después de mediodía, Herrera Ahuad, recorrió algunas de las obras en marcha. Visitó la novedosa intervención sobre la avenida Brasil donde se está trabajando en los primeros 250 metros lineales, de un total de 800 proyectados. Luego supervisó los avances sobre la avenida República Argentina, como la pavimentación de la avenida Libertad y una plaza-portal para el acceso a la ciudad que la convertirá en un nuevo punto turístico. En este trayecto, se sumó el titular de la Dirección Provincia de Vialidad, Sebastián Macías, junto a personal técnico del organismo.

Hacia al final de la tarde, el jefe del Gobierno provincial recorrió, junto al intendente y la subsecretaria de Tierras, Sonia Melo, el Barrio Orquídeas, donde se están realizando tareas de mensura, inspección y relevamiento de documentación de las viviendas de los vecinos para la entrega de permisos de ocupación. Esto beneficiará a unas 500 familias, de las cuales unas 200 recibirán el valioso instrumento en los próximos días.

Gestiones en Capital Federal

En contacto con la prensa local, el Gobernador brindó detalles de las diversas gestiones encaradas recientemente en Buenos de Aires ante funcionarios nacionales. Hizo referencia a la firma de una solicitud ante la Corte Suprema de Justicia, en conjunto con otros gobernadores, para que considere el federalismo y que en su resolución tenga en cuenta los recursos asignados por la Constitución a las diferentes provincias. “También se firmó una solicitud donde se pide trabajar sobre un esquema más distributivo y redistributivo en materia de subsidios del transporte público de pasajeros” detalló y dijo que se envió al Congreso para poder trabajarla desde allí.

Asimismo, informó que se trabajó ante el Ministerio de Desarrollo Productivo la posibilidad concreta de que a partir de junio y hasta diciembre próximo se sigan aportando los fondos del programa “Ahora + 21”. En la misma línea, dio cuenta que mantuvo una reunión con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente del BCRA, Miguel Ángel Pesce, para abordar el giro de divisas al extranjero para que empresas misioneras puedan adquirir equipamiento. Explicó que se trató la posibilidad de pautar mecanismos de excepción en torno a la reglamentación del giro de divisas, en especial para la compra de insumos en el extranjero, que beneficiaría el desarrollo y el empleo en el sector productivo, reduciendo costos de adquisición en moneda extranjera.

Herrera Ahuad se refirió también a la próxima reunión del Norte Grande en Tucumán, adelantó detalles sobre la agenda ambiental que abordará la coparticipación de la Ley de Bosques a las provincias y la inyección al sistema energético de mil megas. En este último aspecto, informó que en conversaciones con la Subsecretaria de Energía se evalúa la posibilidad de incorporar biomasa a la matriz energética provincial. También, comentó que se destrabaron fondos interesantes para la provincia, uno para el Parque Solar Fotovoltaico que dotará de energía a Silicon Misiones y estructuras cercanas, que será financiado a través del Fondo Fiduciario Federal y de Desarrollo de las Provincias con cerca de $ 1.000 millones. En tanto, el otro fondo obtenido será orientado a la construcción de la segunda y tercera etapa del Hospital de Puerto Rico, con cerca de $ 1.900 millones.