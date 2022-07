El Gobernador visitó este domingo en Mojón Grande la 1° Fiesta Provincial del Azúcar Rubio Artesanal, que cuenta con un importante programa de actividades educativas, culturales, turísticas y regionales que exaltan la figura de los productores. Durante su visita, recorrió junto al intendente Adrián Solís y otras autoridades los puestos de emprendedores y compartió con los productores locales. En la apertura oficial y en esta, su primera visita como Gobernador de la provincia a la localidad, expresó la importancia de esta fiesta popular, felicitó y agradeció especialmente a los productores “por lo que hacen” por la provincia.

En el mismo sentido aprovechó para reivindicar el concepto de la soberanía alimentaria, en este caso con el azúcar rubio artesanal. «Veíamos la producción, podíamos palpar, tocar y probar la producción. Fíjense ustedes si no es una excelente idea, si no es una política de Estado apostar a la soberanía alimentaria, fíjense ustedes si no es una decisión política que marca el camino hacia donde van la Argentina y el mundo», manifestó Herrera Ahuad. Lamentó los problemas que ha sufrido la producción misionera por el cambio climático ya que la sequía afecto principalmente al sector azucarero que no tendrá producción este año en el Ingenio de San Javier. “El mayor productor de azúcar de la región no puede producir, ese es el mejor ejemplo del cambio climático”, señaló y agregó que «el cambio climático es así, hemos estado sujetos a una emergencia ígnea, una emergencia agropecuaria, a la sequía más importante que se dio en toda la historia de nuestra provincia», recordó y dijo que “la mano de obra familiar cobra un valor fundamental”. Llamó a los funcionarios a “mirar, ayudar y acompañar a los productores”, para sostener y poder mejorar el valor agregador y aumentar la producción con el apoyo de Estado provincial en conjunto con los municipios.

“Piensen que Dios ha puesto en manos de nuestros productores la sustentabilidad en este tiempo, en esta región y en esta provincia. Cuando el mayor productor de azúcar de la región no puede producir, ese es un ejemplo claro y concreto de por qué nosotros debemos abrazar la soberanía alimentaria, debemos ayudar y acompañar a nuestros productores. Pero para eso hay que venir y hay que estar con ellos”, insistió.

En esa línea, durante su discurso confirmó la entrega de recursos financieros a través de un subsidio en las próximas semanas a la Cooperativa Agrícola Mojón Grande Limitada, con el objetivo de que pueda aumentar su escala de producción. “Es la mejor inversión que puede hacer el Gobierno provincial acompañado por el municipal, para ustedes que son los que desde la economía familia van a sostener la economía de Misiones”, expresó el mandatario. La cooperativa cuenta con aproximadamente 60 productores y produce unos 800 mil kg de azúcar rubio por año, según explicó el Gobernador.

A su tiempo, el intendente dijo sentirse orgulloso por la organización del evento, dijo que con esta iniciativa “quieren mostrar lo que hacen los productores” y destacó el trabajo “duro y que lleva mucho esfuerzo de las familias” para la elaboración del azúcar. Explicó que “se hace de manera artesanal, no industrial, implica que el productor corta la caña, pasa por el trapiche, eso va al fuego, se cocina y al enfriarse se va transformando en el azúcar”.

Entre los asistentes al evento estuvieron la ministra de Agricultura Familiar, Marta Ferreira; la ministra de Acción Cooperativa, Liliana Rodríguez; los diputados provinciales Mario Vialey y Omar Holsson; la presidenta del Parque del Conocimiento, Claudia Gauto; la jefa de la Agencia Territorial Misiones -del Ministerio de Trabajo de la Nación-, Verónica Derna; entre otras autoridades.

Durante el acto también se realizaron distintos reconocimientos a personalidad que trabajaron para que la fiesta sea una realidad. Se entregó una placa a la mentora del proyecto que declara a Mojón Grande “Capital Provincial del Azúcar Rubio Artesanal”, Elfrida Luisa Bar y un obsequio al ex diputado provincial Mario Ruhmling, por su acompañamiento a la comunidad de Mojón Grande y por ser uno de los diputados que impulsó el proyecto en la Cámara de Representantes de la Provincia.

Cabe destacar que en el 2019 el municipio de Mojón Grande fue declarado Capital Provincial del Azúcar Rubio Artesanal y se instituyó la Fiesta Provincial del Productor de Azúcar Rubio Artesanal por la Honorable Cámara de Representantes. Por motivo de la pandemia pospuso la organización de la fiesta hasta este año.

Una fiesta que busca valorar a los productores

La jornada tiene como objetivo ofrecer un punto de encuentro para actividades educativas, culturales, turísticas y regionales conmemorativas, que promuevan el valor y la importancia de la producción del Azúcar Rubio Artesanal. Luego de la apertura del evento se presentó el ballet de esa localidad y se habilitaron diferentes puestos de exposición de azúcar rubio y de sus derivados, como también el Mercado de la Soberanía Alimentaria y otros espacios de expositores invitados como el INTA, el Ministerio de Industria y el de Agricultura Familiar. También al mediodía se dispuso un patio de comidas, mesas y sillas para el disfrute de los visitantes. Más tarde comenzó el festival bailable en el Polideportivo municipal ubicado frente a la plaza donde se presentó Nicolás Olmedo, finalista de la Voz Argentina.

Producción local

La localidad se destaca por la la elaboración de este tipo de azúcar. Desde el año 1968 son 60 familias de esta localidad rural y otras vecinas las que trabajan con los derivados de la caña, entre ellos el azúcar rubio, hoy un producto muy buscado por sus propiedades nutricionales. Los productores de Mojón Grande abastecen también a muchas provincias y a otros países, con un volumen promedio de producción de 800 mil kilos anuales.

El azúcar rubio es un azúcar de sacarosa que tiene un color marrón característico debido a la presencia de melaza, no pasa por todo el proceso de clarificación y por ello conserva más nutrientes y minerales.